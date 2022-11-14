Полицейский спас мужчину из-под колёс автомобиля в Благовещенске

Полицейский и стоявший рядом мужчина получили травмы, но выжили. Фото: УМВД России по Амурской области.

В Благовещенске сотрудник Госавтоинспекции спас мужчину, которого чуть не сбила машина. Подробности рассказали в управлении МВД по Амурской области

Валентин Рудненко - лейтенант полиции, сотрудник дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Около 10 утра 12 ноября он стоял на обочине Новотроицкого шоссе и разговаривал с водителем большегруза. Как вдруг заметил: прямо на них несётся машина.

- Автомобиль HondaAirwave сошёл со встречной полосы движения и устремился прямо на них, - уточняют в УМВД по Амурской области.

Валентин Рудненко среагировал мгновенно и тут же оттолкнул водителя большегруза в сторону - ведь тот мог оказаться под колёсами машины!

При этом сам полицейский пострадал, повредил руку. Сейчас он проходит курс лечения в медико-санитарной части областного УМВД.

- Благодаря решительными действиям инспектора, мужчине удалось избежать смертельной опасности. Гражданин также был травмирован, но от медицинской помощи отказался, - добавили в ведомстве.

Также в полиции уточнили, что в отношении виновника аварии составили два административных материала - за управление транспортным средством без соответствующего права и неуплату в срок административного штрафа. Кроме того, будет возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как оказалось, автолюбитель не учел сложные дорожные условия, вызванные обильным снегопадом и образованием гололеда на проезжей части, не справился с управлением, допустил занос машины и наезд на стоявший на трассе МАЗ и находившихся поблизости людей.