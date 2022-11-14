Счастливой маме вручили букет и подарок. Фото: управление ЗАГС по Амурской области

Жительница Благовещенска стала мамой в десятый раз. Подробности рассказали в управлении ЗАГС по Амурской области.

Наталья Геннадьевна уже воспитывает девятерых детей: семь мальчиков и две девочки. Но на достигнутом в многодетной семье не останавливаются - накануне женщина стала мамой в десятый раз. «Юбилейную» малышку назвали Антониной.

В честь этого значимого события начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова вручила маме десятерых ребят подарок. Наталья Сергеевна принесла в областной перинатальный центр не только свидетельство о рождении Антонины, но также знак «Рожденному в Приамурье», подарок для новорожденной и красивый букет.

Счастливая многодетная мама в разговоре с сотрудниками управления призналась: воспитывать десять детей ей совсем не в тягость. Даже наоборот - когда ребята в школе, она очень скучает и ждёт их домой.