В Белогорске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, найденного в реке Томь

По предварительной версии, убийство произошло после совместного распития мужчинами алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Белогорска задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве 54-летнего местного жителя. Подробности рассказали в УМВД России по Амурской области.

- Полицейским поступила оперативная информация о том, что в феврале 2023 года в одном из домов в г. Белогорске совершено убийство. Злоумышленник избавился от тела, скинув его в реку Томь. В ходе проверки данное сообщение подтвердилось.

После этого следственный отдел по городу Белогорску завёл уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Начались расследование и розыск подозреваемого.

Полиция выяснила, что к совершению преступления может быть причастен другой житель Белогорска. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

- Предварительно установлено, что в ходе распития спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора. В результате злоумышленник нанес последнему телесные повреждения, от которых тот скончался. В дальнейшем от тела подозреваемый избавился, выбросив его в реку, - объяснили в пресс-службе амурской полиции.