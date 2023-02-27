Нейросеть нарисовала портреты городов Амурской области

Фото: Александр Раков

Учитель лицея №11 в Благовещенске с помощью нейросети Midjourney создал портреты городов Амурской области, а также самого региона. Результат он выложил в социальные сети.

Ранее по соцсетям прокатился своеобразный флешмоб: пользователи начали выкладывать иллюстрации того, как выглядели бы города России, будь они людьми. Затея вызвала разные отклики - кто-то осуждал, называя портреты «не аутентичными», кто-то хвалил затею саму по себе. А амурчане грустили, ведь их города нарисовать никто не догадался. Исправить это взялся амурский учитель географии Александр Раков.

Фото: Александр Раков

«Получилось или нет - не знаю... Но какой-нибудь местный сюжет в стиле «Игр престола» придумать уже можно», - написал он в социальных сетях.

Некоторые пользователи заявили, что города оказались «на одно лицо», а в портретах не была отражена их суть. Но на это Александр Раков возразил:

«Угольный Райчихинск показан вполне себе, Зея с молнией в волосах - город энергетиков. Благовещенск с двумя крыльями - как символ Амура и Зеи», - привёл он примеры, однако после признал: нейросеть пока работает не идеально.

Фото: Александр Раков

Все портреты можно посмотреть в аккаунте автора.