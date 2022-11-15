Вылетел пьяным на «встречку»: в Приамурье во время ДТП погиб человек

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В Магдагачинском районе завели уголовное дело после смертельной аварии. В пятницу, 11 ноября, в ДТП погиб человек.

Иномарки столкнулись на одной из улиц поселка. В амурской полиции уточнили: в 10.15 в районе дома №1 на улице Мухина водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hino Ranger. В результате пассажир Toyota, мужчина 1955 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП. Травмы получил и водитель эвакуатора Hino Ranger. Но ему удалось выжить, его доставили в больницу.

Сообщается, что водитель внедорожника, мужчина 1987 года рождения, был пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают расследование. Если водителя признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.