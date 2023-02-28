Как амурчане проходят 100 км за 24 часа

В прошлой «Железной сотке» участвовали 20 амурчан Фото: Личный архив героя публикации

Среднестатистический человек проходит в день около 3000 шагов, то есть 2,5 км. А можно ли пройти больше? А в 40 раз больше?

Участники «Железной сотки» заверяют: пройти 100 километров за сутки - это возможно. Вот уже шестой год подряд в Приамурье проводят пеший поход, где жители и гости региона показывают силу духа и тела.

Заместитель генерального директора «Экспедиционной группы TAYGA X-TOUR», организатор похода Наталья Баландина от первого лица рассказала, откуда взялась идея проекта и как она прошла свою «Железную сотку».

С чего все началось

Идея создания проекта «Железная сотка» пришла в голову руководителю компании Роману Шабанову. Около семи лет назад он начинал вливаться в туристическое сообщество (никакой компании у нас тогда еще не было) и узнал, что в России практикуется подобное.

Он с другом решил попробовать преодолеть столь большое расстояние. И они прошли от села Натальино до Благовещенска целых 93 км - справиться удалось за 23,5 часа. Но до города дойти не получилось, так как сил уже не хватало, да и опыта не было. К тому же они сильно пострадали - морально и физически.

Однако это не остановило амурчан. Шесть лет назад они нашли себе компанию и сами организовали свою первую «Железную сотку». Маршрут был такой же: от Натальино до храма в Игнатьеве, где в конце пути их встречал батюшка. Тогда это, конечно, было не массовое мероприятие - участвовали шесть или семь человек, финишировали все. И уже были учтены ошибки: например, участники похода не ходили по асфальту, потому что так «убиваются» ноги.

Доходят не все

С каждым годом «Железная сотка» становилась все более массовой. В 2022 году, в пятом по счету мероприятии, приняли участие около 20 человек. До финиша дошли не все и не всегда все доходят. На маршруте есть одна или две точки схода, на которых участников могут забрать с дистанции. У нас вывоз не предполагается, но мы стараемся это делать.

Точки схода находятся на 42-м и 68-м км. Некоторые изначально планируют дойти только до них и сойти, некоторые не выдерживают. Когда я ходила, один парень замерз - не взял с собой в ночь дополнительную одежду, а температура оказалась ниже, чем ожидалось по прогнозу. Другая участница стерла ноги - ей тоже пришлось сойти с дистанции.

Прежде чем стать организатором, Наталья сама прошла 100 км Фото: Личный архив героя публикации

Первый раз в жизни

Что касается меня, я прошла 100 км в 2021 году. Тогда я еще не была организатором: просто случайно узнала о подобном мероприятии. Сначала услышала, что будет подготовительный поход на 50 км, но не пошла - испугалась. Подумала: «В жизни столько никогда не ходила!»

Тогда я собиралась на Тукурингру.* Там нужно было преодолеть 30 км, но за четыре дня - не за один! В итоге я поехала именно туда, а после увидела фотографии с похода - «полтинника» и пожалела о своем решении. Люди на этих снимках были такие счастливые!

Но повезло: в июне организовали внеплановый поход. Обычно в год проводят всего два «полтинника» - весной и в конце лета либо в начале осени, примерно за месяц до «Железной сотки». А тут внезапно решили провести третий! Я тогда подумала: «Хватит бояться», - и прошла эти 50 км. Потом, в августе, были еще 50 км, а в октябре я решилась «на сотку».

Смешанные чувства

Большого опыта прохождения таких дистанций у меня не было, я не спортсменка. До этого только часто занималась йогой - это дало мне внутреннюю силу, помогла и сила собственного характера. Плюс, до этого я ходила в небольшие походы на Михайловские столбы, в округе Благовещенска, подготавливала себя «полтинниками». За счет того что я все лето регулярно ходила, была чуть-чуть подкачана. Мне идти было нормально.

Хотя присутствовали и сложности. Когда мы прошли около 60 км и наступила ночь, появилось «упадническое настроение». Ты идешь в темноте, вокруг тебя лес, резко холодает. Температура была ниже, чем прогнозировали: стояло где-то -2…-4 градуса, а под утро вообще -12. Стоило остановиться на 5-10 минут, и мы сразу замерзали.

Это были физические моменты, но они находились на втором плане. Спать не хотелось. В крови гулял адреналин, но при этом было состояние какого-то однообразия. Ночь очень долго длилась, появилась усталость. В тот момент уже не было сил и хотелось плакать: я прямо-таки шла и хныкала.

Но цель была достигнута: по инерции, как будто нужно было еще идти. Нас накормили, напоили чаем горячим. Начались поздравления - это было классно, но чувства были скорее смешанные. То, что я сутки шла пешком в первый раз в своей жизни, до меня дошло лишь через несколько дней.

На фото с похода участники невероятно счастливые! Фото: Личный архив героя публикации

Поход-2023

В этом году поход пройдет уже в 6-й раз. Мероприятие рассчитано на взрослых: это очень сложная дистанция. Причем не только физически, но и морально - все же идти нужно целые сутки, без ночевок и с короткими перерывами. Каждые 15-20 км можно делать небольшие остановки, но буквально на 5-10 минут: хватит, чтобы сходить в туалет, поменять носки, перекусить. И есть одна большая остановка в течение часа, чтобы полноценно поесть. Все остальное время - в пути.

В этом году точки старта и финиша будут отличаться от обычных. Путь начнем в Белогорске, закончим в Усть-Ивановке. Мы предусмотрели трансфер для участников из Благовещенска, всех заберет большая машина. На маршруте будут присутствовать веломаршалы, которые будут проезжать по трассе и контролировать ситуацию. Мы никого не бросаем и за всеми следим. Также организуем точку, где пройдет обед для участников.

После финиша пройдет награждение и участников отвезут обратно в Благовещенск.

Подготовка к большим дистанциям

Раньше в подготовку входили походы по 50 км. В этом году мы поменяли формат мероприятия: будут три тренировки в марте - походы на 30-40 км. Их проведет отличившийся участник - он прошел 100 км за 20 часов и поставил рекорд. Кроме того, сделаем традиционный «полтинник» в апреле, он пройдет в Райчихинске. А 27-28 мая уже будет «сотка».

На «сотку» прежде всего нужно взять с собой удобную обувь, желательно две пары. Когда на середине маршрута переобуваешься - ноги начинают отдыхать, становится полегче. Обувь должна быть разношенная.

Плюсом будут трекинговые палки. Мы без них вообще не пускаем. Некоторые говорят, что они только мешают, но это не так - они, наоборот, облегчают ходьбу, но для этого нужно уметь с ними обращаться. Этому мы научим в тренировочных походах.

Мозоли - это основная трудность. Поэтому мы всегда говорим, что необходимо брать с собой тальк, вазелин и лейкопластыри. А также несколько пар носков: если ноги вспотеют, шанс натереть мозоли повышается.

Бывало, на тренировочных «полтинниках», когда проходили мимо ульев - кусали осы или пчелы. Также может быть тепловой удар, если человек не подготовился, не взял с собой головной убор. К тому же нужно обязательно пить воду. При таком походе происходит большой расход жидкостей и надо его восполнять. Желательно, даже не обычной водой, а тем, что полезно - это вода с солями, минералка, чай каркаде.

До конца доходят не все, а те, кто доходит, достойны восхищения Фото: Личный архив героя публикации

Железная польза

Наше мероприятие помогает людям общаться. Они наконец выходят из дома начинают разговаривать. Большинство живет в режиме «работа-дом», а поход дает возможность познакомиться с новыми людьми и влиться в компанию. К тому же, это расширяет кругозор, вы узнаете что-то новое из жизни других людей. И, конечно же, приобщаетесь к спорту, здоровому образу жизни.

У поэта Николая Тихонова есть строчки - «Гвозди бы делать из этих людей - не было б в мире прочнее гвоздей». Люди, которые проходят маршрут, - железные, это показывает силу духа. Не каждый может выдержать такое испытание. Здесь действительно нужно быть сильным и смелым.

*Тукурингра - горный хребет длиной 230 км на Дальнем Востоке России на территории Амурской области

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Шагали и днем, и ночью

Мы решили опросить и других участников «Железной сотки» об их опыте прохождения маршрута. Гид-проводник Владимир Мурмило поделился своими впечатлениями.

- Было ли страшно во время похода?

- Было жутковато идти ночью окраиной деревни. Во дворах поднимали лай собаки, и казалось, что вот-вот какая-нибудь выскочит. Этот отрезок мы прошли очень быстро.

- Были ли участники, которые вас удивили?

- Больше удивляют девушки, которые проходят все 100 км. Многие парни сходят с дистанции, а они прут.

- Какие трудности возникали?

- Особых трудностей не было. Только небольшие заминки ночью в лесу, поскольку не было видно сигнальных лент. Пришлось воспользоваться навигатором на телефоне и немного поплутать.

- Дайте совет для тех, кто впервые будет проходить сотку.

- Главное - настроиться. И обязательно подбадривать друг друга. Когда ты отвлекаешься на товарища, уделяешь ему внимание, то забываешь про свою усталость.

ЗНАЙ НАШИХ!

Рекордсмен «Железной сотки»

Амурчанин Денис Худенко побил рекорд: вместе с двумя участниками прошел сотку менее чем за 20 часов. Денис рассказал «Комсомолке», как это было.

- Как удалось пройти маршрут так быстро?

- Я шел с двумя парнями, и основную часть пути никого больше не видел. Каждый из нас задавал темп, менялись по очереди. Никаких разговоров, шли молча, не теряя темп.

- Что было самым сложным?

- Я могу сказать, что одна из главных трудностей - боли в голеностопе. Для этого нужно сохранять его прочность, смягчать каждый шаг с помощью палок.

- Дайте совет новичкам.

- Это, конечно же, походить тренировочные маршруты, чтобы подготовить суставы и связки. Уделить внимание обуви, носки должны быть с аккуратным швом, рюкзак компактный.

КОНКРЕТНО

Если вы тоже хотите испытать себя и пройти маршрут, обратитесь по номеру телефона 8-961-953-84-78.