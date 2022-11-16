Жителей Благовещенска приглашают на необычные мастер-классы

Выставочный зал Благовещенска зовет на мастер-классы Фото: Выставочный зал Благовещенска

Помните, как в детстве перед большими праздниками мы готовили всем подарки? И не простые, а самодельные! Так вот, через полтора месяца Новый год, предлагаем вам вспомнить былое и сделать небольшие очаровательные презенты себе или близким. Выставочный зал Благовещенска зовет на мастер-классы.

Каменная композиция

Многие считают, что камни хранят в себе энергию, именно поэтому их часто используют в качестве декоративных элементов в квартире. А если камни будут еще и расписаны своими руками…

Запечатлеть в камне позитивные эмоции можно будет 19 ноября в 15:00. В Выставочном зале Благовещенска пройдет мастер-класс «Роспись по камню» (12+). Прелесть такого искусства понимали еще первобытные люди. Тогда, около 60 тысяч лет назад, на камнях изображали животных и явления природы, верили, что эти обереги будут хранить жилище или человека.

На современном занятии участники смогут изобразить на камне что пожелают. Вместе с преподавателем гости освоят технику нанесения рисунка на необычный материал сначала карандашом, а потом - акриловыми красками. По желанию можно даже составить свою собственную композицию.

Что особенно приятно, вы можете принести свои камни, которые, например, привезли из отпуска или нашли во время пикника с семьей.

Стоимость билета: 400 рублей. Запись по телефону 51-00-05.

Со всей душой

Открытки в магазинах однотипные, а поздравления постоянно не подходят! Но всегда можно сделать карточку с поздравлениями самостоятельно. В этом поможет мастер-класс «Открытка-гербарий» (12+).

Выставочный зал приглашает вложить душу и все свои теплые чувства в открытку, которую потом можно будет подарить любимому человеку, лучшему другу или маме.

Такое поздравление точно будет уникальным, особенным и подарит теплые эмоции. А создатель открытки получит незабываемые впечатления, когда будет выстраивать композицию с использованием картона, акриловых красок и гипсофилы.

Участники мастер-класса познакомятся с художественными материалами и их особенностями, научатся правильно работать с акрилом, узнают, как избежать ошибок в работе, а также поймут основы композиции.

Занятие пройдет 23 ноября в 15:00. Цена билета 400 рублей. Запись по телефону 51-00-05.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Театральный ноябрь

Амурский областной театр драмы приглашает посмотреть бессмертную классику на сцене.

«Я к вам пишу»

Любите А. С. Пушкина? Тогда простая трагедия в двух действиях «Евгений Онегин» (12+) точно придется вам по душе.

Амурский областной театр драмы приглашает посмотреть бессмертную классику на сцене Фото: Амурский областной театр драмы

В спектакле продумали каждую мелочь. Зрители смогут насладиться нарядами онегинской эпохи и необычными декорациями в несколько ярусов. Благодаря освещению и перемещениям актеров сцена превращается то в деревенский дом Лариных, то в место дуэли Онегина и Ленского, то в бальный зал.

Действия на сцене сопровождают завораживающие романсы, исполняемые под звуки аккордеона.

Постановка состоится 17 ноября в 18:00.

17.11 (Четверг) 18:00

17.11 (Четверг) 18:00

17.11 (Четверг) 18:00

17.11 (Четверг) 18:00

17.11 (Четверг) 18:00

«Что есть любовь?»

Кто как не Уильям Шекспир способен разбить сердце трагической историей любви… На сцене театра покажут постановку «Ромео и Джульетта» (12+).

Всем известный сюжет о том, что преград для влюбленных не существует, если их сердца полны взаимных чувств. И никакая вражда семей не в силах погасить огонь чистой, искренней любви - живущей во все времена, присущей всем поколениям.

Зрителям вместе с героями предстоит погрузиться в мир взрослых, который губит детские сердца, и сделать выбор, который не позволит вернуться назад. Актеры саги о любви выйдут на сцену 18 ноября в 18:30.

«Бедность не порок»

Инсценировка романа в двух действиях «Преступление и наказание»

(12+) подойдет для театралов, готовых к тяжелой философии. Зрителям продемонстрируют новое сценическое прочтение истории человека, совершившего преступление под влиянием собственных идей.

Вместе с Родионом гостям театра предстоит задуматься над исключительностью каждой человеческой личности. Зрители пройдут тот же путь, что и бедный студент Петербурга, а главное - станут свидетелями нравственных исканий запутавшегося в собственных мыслях человека.

Спектакль позволит не только вспомнить книгу, прочитанную в школьные годы, но и посмотреть новым взглядом на темы и героев великого произведения. Показ состоится 20 ноября в 18:00.

ВЫСТАВКА

Покажи мне материнство

Выставочный зал Благовещенска приглашает жителей и гостей города на необычную и очень трогательную выставку «Когда в доме появился ребенок... » (0+).

Открытие состоится 16 ноября в 16:00. Однако сами картины, посвященные теме материнства, будут доступны посетителям до 4 декабря. Экспозиция представляет собой первую персональную выставку молодой художницы Екатерины Рыбак. Серия ее работ рассказывает о самом трогательном и сложном периоде в жизни женщины - моменте, когда в семье появляется малыш.

А еще горожане могут посетить интересные выставки: Фото: Управление культуры Благовещенска

Художница воссоздает яркие отрывки из жизни, озарившейся присутствием нового члена семьи. Атмосфера безмерной любви сочетается с усталостью и беспокойством, на радость накладывается грусть, от осознания быстротечности времени щемит сердце. С помощью авторских визуальных приемов Екатерина Рыбак описывает сложные чувства, знакомые каждому родителю.

В работах художницы можно найти не только образ ребенка, но и образ мамы. А еще по картинам посетители проследят, как малыш постигает мир через родителей, изучает нашу действительность. Возможно, и посетители, глядя на полотна, смогут открыть что-то новое или узнать себя в теплых и душевных образах.

КСТАТИ

Не время унывать!

В выходные театр-шоу «Котовасия» покажет представление «Вместе мы можем все» (0+). Маленьких и больших зрителей приглашают 20 ноября в зал ЦЭВД по адресу: пер. Св. Иннокентия, 4. Гостям расскажут о ценности дружбы и взаимовыручки, а также об умении вести за собой и нести ответственность.

Задорная Пеппи Длинныйчулок, которая отправляется искать потерянного в шторме отца, научит не унывать в трудных жизненных ситуациях и никогда не сдаваться.

Начало представления в 15:00.