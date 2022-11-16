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Общество16 ноября 2022 7:52

Известного ведущего из Благовещенска осудили на семь лет строгого режима за связь с 13-летней девочкой

С апреля 2022 года мужчина находился в СИЗО
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Благовещенске вынесли приговор известному шоумену за связь с подростом. Его жертве не было и 14 лет. Теперь ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Приговор вынес Благовещенский городской суд сегодня, 16 сентября.

Популярного ведущего задержали в апреле этого года. Сначала его подозревали в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки без применения насилия. Позже обвинение предъявили по более суровой статье – насильственные действия сексуального характера. Тогда сообщали, что если мужчину признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Но срок лишения свободы оказался меньшим. При этом судья руководствовался статьей 64 УК РФ - назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. На это может быть несколько причин: смягчающие обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, роль виновного, его поведение во время или после преступления и другие обстоятельства, уменьшающие степень общественной опасности преступления.

Помимо реального лишения свободы, ведущему ограничили свободу на год. Это значит, что в этот период он не может уехать с места проживания и переезжать без предупреждения. Зато должен отмечаться в органах. Приговор в законную силу еще не вступил.

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