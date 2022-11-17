Из «заброшек» - в креативное пространство: военные казармы в Благовещенске превратятся в арт-кластер

Обратить развалины в точку притяжения - идея хорошая. Но сработает ли? Фото: ВАСИЛЬЕВА Василина, ЦРТ

Заброшенных зданий в Благовещенске, а тем более в Амурской области, немало. И не со всеми «работает» государство. Недавно на форуме «ProДФО» прозвучала интересная мысль о том, как дать им вторую жизнь. Директор Центра развития территорий Петр Стрелец предложил преобразить казармы военного городка XIX века в первый арт-кластер в городе.

Место для креативного бизнеса

Арт-кластер - это культурное и бизнес-объединение. Обычно оно располагается на территории бывшей промышленной зоны. В кластере есть все, что только может понадобиться: выставочное пространство, шоурум, театральная или киноплощадка, аудитории для семинаров, фуд-корты и другие подобные элементы.

Задумка у Стрельца простая: каждая казарма будет «отвечать» за что-то определенное. Так, одна может превратиться в многофункциональный центр с офисами и пространством для художников, вторая - в сад искусств и площадку для мероприятий, третья - в центр промышленного дизайна и образовательный центр.

Петр Стрелец заверил, что свои двери арт-кластер откроет уже в 2024 году. Он уверен, что это место поможет создать и развивать креативный бизнес в Приамурье:

- Речь идет о развитии кадров, в частности, в сфере дизайна и IT. Специалисты арт-кластеров могут помогать предпринимателям в разработке продуктов и дизайна товаров, которые экспортируются в соседние страны, упаковать их для зарубежного рынка. При этом мы можем повысить туристическую привлекательность региона.

«Такое нужно всем регионам»

В Центре развития территорий задумка о преобразовании казарм появилась в прошлом году. При этом цель была масштабная: не просто привести здания в порядок, а создать функциональное пространство.

- В этом же году наш специалист участвовал в федеральном форуме «Таврида», где предоставил территорию казарм в качестве объекта для проектной работы участников. На «Тавриде» над проектом работали четыре команды специалистов со всей России под руководством эксперта от ЦРТ. Одной из идей было превращение казарм в креативный кластер с общественным пространством, - уточняют в ЦРТ.

Арт-кластер просто необходим каждому региональному центру, уверены в ЦРТ. Такое объединение станет площадкой не просто для работы, но и коммуникаций и сотрудничества представителей креативных индустрий. Только один проект на все города не поможет - каждому нужен свой, в зависимости от нужд региона и областного центра.

- Такие площадки дают толчок к развитию бизнеса, связанного с созданием интеллектуального продукта - дизайна, IT, видеомейкинга и промышленного дизайна. Объем креативного кластера зависит от потребностей каждого отдельного города и индустрии. Что касается Благовещенска, то сегодня создание креативного кластера станет хорошей возможностью для развития индустрии.

Хороша идея, да непонятна

Задумка у Стрельца действительно неплохая. Правда, пока многие горожане не понимают, как это будет реализовано. Да и точно неизвестно, как кластер будет выглядеть, кому принадлежать…Вот и бизнесмен Виктор Черемисин говорит, что важно сначала ответить на эти вопросы:

- Раньше в городе не было художников и дизайнеров? Вряд ли это так. Есть Союз художников, есть немало дизайнеров, объединенных в компании, ИП и одиночек. Среди них немало специалистов, достойно представляющих свою профессию. К тому же нужно разобраться и с IT. В этой сфере, как и в любой другой, сотни направлений и тысячи нюансов. А в арт-кластере кто будет формировать заказ на дизайнеров? Кто будет их трудоустраивать? И самое главное - за чей счет?

Главной задачей кластера, как уточнили в ЦРТ, станет самоокупаемость. Но каким образом это организуют, да и кто станет владельцем казарм, пока неизвестно. Не сказали об этом ни в ЦРТ, ни в мэрии Благовещенска.

- Любой бизнес - это рынок, а рынок не выносит никакого внешнего администрирования, - считает Виктор Черемисин. - Мы либо наготовим ненужных специалистов, которые потом не найдут работы, либо, что еще хуже, можем разрушить то, что уже существует. Это не значит, что я против или что арт-кластер не нужен. Это значит, что нужна максимальная конкретика, а не общие слова, так как все это связано с людьми, их жизнью, перспективой и судьбой. И, конечно, с перспективой региона. А если мы упомянули и компьютерную сферу, то должны понимать, что заказчик теперь еще более мобилен, чем исполнитель. И уже сегодня существует огромный рынок фрилансеров или специалистов в иных регионах, готовых к любой работе и заказам любой сложности. Это реальность, которую нельзя игнорировать.

Сердце кластера - мы сами

Но задумка понравилась представителям творческой индустрии Благовещенска. Так, художник-монументалист Павел Орез говорит, что в городе и области давно нужно создать такое место:

- Оно нужно для обмена опытом и возможности молодым художникам и дизайнерам узнать новое. Единственное, что необходимо для успешного функционирования данного пространства, это профессиональный куратор. У кластера должны быть душа и сердце - люди, которые будут его двигать и развивать: это представители креативного бизнеса, художники. Очень яркий пример кластера не из столичных и уже всеми известных - это «Дом 77» в Самаре. Прекрасное место, где сочетается все: креативный бизнес, выставочное пространство, резиденция, бар. Это место энергии и силы местной молодежи.

А директор творческой мастерской Роман Демьянков считает, что для развития общества нужны не только рабочие места в виде заводов и фабрик, но и «такие островки культуры, которые бы воспитывали людей:

- Я согласен с тем, что сказал Петр Стрелец. Когда я только начинал, слово «дизайнер» было нарицательным и в местах ругательным. Дизайнера не воспринимали как человека, который способен помочь заказчику продавать его продукцию. Ситуация очень сильно изменилась, и сейчас никто не открывает свой бизнес без дизайнера.

Предприниматель Дмитрий Евсеев тоже остался в восторге от идеи. Но он сомневается, что она сможет «созреть»:

- К сожалению, у самого общества и бизнес-среды в частности нет запроса на таких специалистов. В городе и области слабо развита предпринимательская культура. Все хотят жить одним днем и не хотят создавать прекрасное вокруг себя вдолгую. Поэтому, в первую очередь, нужен запрос от общества на изменение, чтобы оно требовало от бизнеса не получать прибыль здесь и сейчас, а вкладываться в перспективу, в развитие региона, в то место, где мы с вами живем. Но в данный момент такого запроса нет, а развивать его нужно.

Идея ЦРТ, и правда, хорошая, но до конца не проработанная. Пока непонятно, как ее реализуют, откуда появятся специалисты и кто возглавит арт-кластер. А между тем открыться должны уже в 2024 году. Хватит ли времени? Посмотрим…

КОММЕНТАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Подари жизнь «заброшке»

В Благовещенске заброшенные здания встречаются почти на каждом углу, и военные казармы - только одни из них. В центре развития территорий решили подарить вторую жизнь именно им. А другим «заброшкам» так можно? Своим мнением поделился начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант:

- К сожалению, наши попытки заставить минобороны реставрировать эти здания успеха не принесли, они давно их списали с баланса, поэтому пусть они лучше получат вторую жизнь таким образом. Вообще на территории России давно реализуются такие проекты, потому что не всегда государство может профинансировать работы. И либо здание превратится в руины, либо получит вторую жизнь. В Благовещенске она часто дается путем приватизации. Но не всегда может найтись инвестор. Поэтому хороши любые методы, которые помогут сохранить здание и его историческую изюминку. Но все рассматривается индивидуально, особенно если это объект культурного наследия. Например, надстроить два этажа в таком здании нельзя, а сделать внутреннюю перепланировку, если там нет ценных исторических интерьеров, вполне допустимо.

Казармы объектами культурного наследия не являются - иначе просто так их не преобразуешь. Но, несмотря на это, инспекция готова помочь. Специалисты могут дать нужные рекомендации, проконсультировать по некоторым вопросам и даже найти подрядчика для выполнения работ. И работать с инициаторами ведомство будет, заверил Ребизант.