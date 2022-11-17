В канун Нового года в Благовещенске откроется резиденция Деда Мороза

Фото: ФРОЛОВ Михаил

В амурской столице 31 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Она заработает на площади Ленина. Маленькие амурчане станут участниками игровой программы с аниматорами.

Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи будут развлекать детей на главной площади Благовещенска 31 декабря. Юные посетители смогут пообщаться с главным новогодним волшебником и сфотографироваться с ним на память.

- Аниматоры в костюмах сказочных персонажей будут развлекать малышей, водить хороводы. Также с ними можно будет сфотографироваться, - рассказали в администрации Благовещенска.

Кроме того, благовещенцам предлагают принять участие в нескольких конкурсах - на лучшую игру-забаву на открытом воздухе, лучший новогодний костюм и фото праздничного наряда. Их итоги подведут во второй половине 31 декабря на площади, где пройдет игровая программа для детей и награждение победителей.