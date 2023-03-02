В популярной гостинице в Благовещенске загорелось кафе из-за жира

Пожарные очень быстро приехали на вызов. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В столице Амурской области 2 марта около 11:00 загорелось кафе в гостинице «Юбилейная», на месте работают пожарные. Из здания эвакуировали больше 70 человек, многие вышли самостоятельно, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– К счастью, пожарные очень быстро приехали, да и люди почувствовали дым, выходили сами, но и спасатели нам помогали. Что-то загорелось в «Семейном» кафе, но пока не знаем, что именно, – рассказали представители гостиницы.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на втором этаже. Никто из людей, гостей и клиентов кафе, не пострадал. Специалисты отдела деятельности и профилактической работы по Благовещенску проводят доследственную проверку. Специалисты предполагают, что вспыхнули жиры в вытяжке.

По словам сотрудников «Юбилейной», все постояльцы уже вернулись в номера. Единственное, что сейчас приносит неудобства, это стойкий запах гари.

По этой же причине (по крайней мере, так предполагают эксперты и очевидцы) вспыхнул популярный паназиатский ресторан Zuma во Владивостоке. От здания после пожара остался только остов.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в городе на глазах охранников рухнула строящаяся гостиница. По неизвестной причине начали падать межэтажные перекрытия. На территории в это время не было строителей; никто в результате ЧП не пострадал и не погиб.

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