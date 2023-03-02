ЧП произошло в районе перегона Мохортов – Штурм. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России.

В Приамурье с рельсов частично сошел состав, опрокинулись вагоны с углем, точный ущерб еще устанавливается. Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК организовал проверку. Виноватых ждет уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Все произошло 2 марта 2023 года в 15:10 на 23 километре перегона Мохортов – Штурм Тындинского района Дальневосточной железной дороги. Там с пути сошли 10 вагонов, груженных углем. Восемь из них опрокинулись. Движение на участке временно приостановили. Из-за этого ожидаются задержки пассажирских поездов: №81 Тында – Благовещенск; №317 Благовещенск - Нижний Бестях; №325 Хабаровск – Нерюнгри; №326 Нерюнгри – Хабаровск.

Информацию о задержках можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Восстановительные поезда направили со станций Тында и Сковородино. По сообщению пресс-службы Дальневосточной железной дороги, обошлось без пострадавших. В причинах еще предстоить разобраться специалистам. Краевое следственное управление на транспорте тем временем проводит доследственную проверку по части 1 статьи 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые проведут комплекс мероприятий. Они установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также точный ущерб.

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