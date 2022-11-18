Граффити VS муралы: что лучше для города?

В Благовещенске уже есть два мурала, один из них посвящен Дмитрию Пешкову Фото: GraffitiRussia

Этот материал начался с высказывания губернатора Амурской области Василия Орлова на форуме «ProДФО». Глава региона негативно отозвался о граффити, заявив, что их наличие на улицах города приведет к вакханалии. Лучше, считает он, украшать стены муралами. Мы решили разобраться, так ли плохи маленькие надписи, и хуже ли они больших картин.

Бесконтрольные рисунки

На форуме «ProДФО» участники говорили об облике города, и речь зашла о граффити. Василий Орлов заявил, что он категорически против этого вида искусства.

- Есть города, которые поддерживают граффити. Я категорически против. Муралы - да, они хороши. Граффити - нет, потому что их невозможно проконтролировать. Под эгидой граффити как искусства рисовать начинают все, кто рисовать не умеет в принципе. Скрывается за ними и реклама наркотиков со ссылками на те или иные запрещенные сайты. В итоге властям приходится тратить большие деньги, чтобы все это убрать, - высказался губернатор.

Он отметил и другую разницу: уровень профессионализма художников, рисующих граффити и муралы. Если большие картины на зданиях «абы кто не нарисует», и выглядят они красиво, то с надписями все наоборот:

- Допустим, предложим мы разрисовать людям некий «голый» забор. Все, кто захочет, это сделает. А когда забор закончится, пойдет провокация: нарисовать где-то еще. А если не закрасить свежие граффити на новой остановке, то скоро вокруг появятся еще десятки таких надписей. В итоге все здания вокруг будут разукрашены, а это породит и мусор вокруг, и незаконные объявления на стенах. Все наши усилия по комфортной городской среде уничтожаются таким вандализмом.

Глава региона даже поделился результатом эксперимента, проведенного в одном из городов: на парковке у торгового центра под дворники машин клали рекламные листовки. В одном случае это делали, когда рядом находящаяся стена была исписана граффити, в другом - около чистого сооружения. В итоге в первом варианте люди бросали эти бумажки на землю, во втором - выкидывали в урну.

- Это приведет к вакханалии, вандализму, большим затратам муниципалитета на уборку, - подвел итог Василий Орлов.

«Художники понимают риск»

А что по этому вопросу думают те, кто рисует? Узнали мы и у них. Так, художник-монументалист Павел Орез отметил, что в Благовещенске граффити, в основном, есть или за городом, или на территории промзон. «Нелегальных» надписей в общественных местах очень мало.

- У ребят, которые рисуют, есть культура, и они понимают свои риски. Они осознают, что, купив дорогущую краску и выйдя рисовать в запрещенное место, могут не только не доделать рисунок, но и потерять время, деньги и нервы. И я не соглашусь, что граффити портят облик города. Зачастую, если где-то появляются надписи, это говорит о том, что место это проблемное, за ним не следят, у него нет хозяина, - считает Павел.

Да и художники-муралисты начинали с классического граффити, посвятили этому много времени, говорит наш собеседник.

- В какой-то момент эти ребята поняли, что им интересна новая публика, не только субкультурная, им хочется новых масштабов, и они вышли на монументальные поверхности. Я ездил на многие фестивали по разным городам, и 80% художников там - это граффитисты.

Сам же Павел сейчас увлекается больше монументальным творчеством, но иногда может «побаловать» себя граффити. Но рисует он там, где это разрешено, где надписи обновляют сами художники. Такие места есть в Сочи, Сургуте, Краснодаре. Они представляют собой огромные стены, где граффитисты рисуют и время от времени обновляют свои работы. Туда съезжаются художники с разных уголков страны, отмечает Павел Орез.

- Важно еще не маргинализировать рисунки. Не каждая надпись на стене - это граффити. Надпись из трех букв или реклама - это не граффити, это вандализм. Благовещенские художники понимают, что незачем портить фасады домов, у нас есть культура, - заключил собеседник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фестиваль муралистов пройдет в Тынде

Несколько муралов могут появиться в городах Приамурья, а в Тынде и вовсе состоится фестиваль художников-муралистов. Такие идеи выдвинули на заседании областного правительства.

В Тынде муралы предполагается нанести на фасады шести многоэтажек в центре города - вдоль Красной Пресни и улицы Октябрьской. Главной темой станет Байкало-Амурская магистраль, которая готовится отмечать 50-летний юбилей с начала строительства.

Директор Центра развития территорий Петр Стрелец предложил провести в Тынде фестиваль мурал-арта с привлечением художников со всей страны. Губернатор Амурской области Василий Орлов инициативу поддержал.

- Фестиваль проведем в Тынде летом 2023 года. Финансирование предусмотрим в областном бюджете, но необходимо привлекать и местные организации, исторически связанные со строительством БАМа. Мероприятие позволит собрать опытных художников, которые смогут провести мастер-классы для амурских авторов, поделиться опытом, а заодно и создадут картины, которые украсят город, - сказал губернатор.

В Благовещенске муралами предполагается украсить здание ВДНХ и фасады трех домов на улицах Студенческой, 18, Горького, 161, и Калинина-Горького. Тематика картин для областного центра пока не выбрана. Губернатор отметил, что по этому вопросу нужно организовать максимально публичное обсуждение.

В Благовещенске уже есть два больших мурала. На дома их наносят по согласию собственников, ведь фасад тоже относится к их владениям.

- Проводилась предварительная работа с жителями, они фиксировали это решение официальным протоколом, после чего наносились муралы на подготовленный фасад. Муралы имеют свой гарантийный срок, и у организации, которая их делала, есть гарантийные обязательства - если нужны будут какие-то реставрационные работы, специалисты их проведут, - пояснили в пресс-службе администрации Благовещенска.

ВОПРОС В МЭРИЮ

Хочу рисовать! Что делать?

Губернатор Амурской области Василий Орлов высказался против граффити на улицах города. Но это не говорит о том, что такое мнение разделяют сами благовещенцы. Есть те, кто хочет рисовать. Что им делать, рассказали в администрации Благовещенска:

- Специально отведенных мест для рисования граффити в городе нет. Но те художники, кто хочет украсить город, могут обращаться в отдел по делам молодежи администрации Благовещенска. Периодически такие проекты организуются - к разным праздникам или событиям украшают ограждения, трансформаторные будки и т. д. Так что готовые руки пригодятся.

А КАК У НИХ?

Самые интересные граффити России

Граффити вызывают бурные обсуждения среди амурчан. Но мы решили не продолжать их, а просто рассказать о самых необычных рисунках на стенах городов России:

1. «Достроенный дом», Солнечнодольск. Во время международного фестиваля уличного искусства московский художник на углу из двух глухих стен домов «достроил» несколько квартир и создал иллюзию панельного дома. «Что, неужели достроили?» - классический вопрос жителей города, когда они впервые взглянули на новое произведение.

2. «Аленка», Санкт-Петербург. Это первый в России уличный арт-объект, который отреставрировали. Бетонные плитки шоколада были созданы в 2008 году художником Павлом Пуховым. Впоследствии произведение было перевезено в Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге.

3. Трамвай № 13 с Бабой-ягой, Новосибирск. На улицах Новосибирска можно встретить необычный трамвай - его вагон молодые художники раскрасили в стиле русских сказок. Авторами нового городского арт-объекта стали Иван Ягода, Айгуль Омуралиева и Алена Ивашко. Теперь на боках транспорта красуются образы Лешего, Бабы-яги и птицы Гамаюн.