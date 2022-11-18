Катки на стадионах «Юность» и «Амур» заливают в Благовещенске

Фото: УКЛАДОВ Олег

В амурской столице уже готовят катки для горожан. Ледовые площадки специалисты заливают на двух стадионах – «Юности» и «Амур». Точной даты открытия катков нет, это зависит от среднесуточной температуры, но это ориентировочно произойдет в начале декабря.

Чтобы лед схватился, среднесуточная температура должна быть не выше -5 градусов, сообщают в министерстве спорта Амурской области.

Каток на стадионе «Амур» займет около 15 тысяч квадратных метров. Для его подготовки каждый год на стадион выливают около 100 кубометров воды. Работы по заливке идут в две смены. Первый слой льда заливали работники из шлангов, сейчас к ним присоединилась машина. Для комфортного посещения толщина льда должна быть не меньше 10 сантиметров.

Посетить каток можно будет по традиционному расписанию: в среду и пятницу он работает с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье - с 13.00 до 20.00. Стоимость катания в этом году повышать не планируют, она останется прежней: 100 рублей в час при прокате коньков, и столько же - со своими коньками без ограничения по времени.

Второй крупный каток откроется в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность». Его готовят уже несколько дней, с 13 ноября. Сроки открытия здесь также зависят от температуры. В прошлом году это произошло уже в первые декабрьские выходные, рассказали в администрации Благовещенска.

Всего в городе до 25 декабря откроются 62 ледовые площадки. Также в амурской столице заработают лыжные трассы. Одна из них пройдет вдоль Городского парка по набережной Амура, вторая - по территории спорткомплекса «Юность».