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Общество16 ноября 2022 7:30

Благовещенец передал в музей план города 1915 года

Сейчас документ находится на реставрации
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: УФСИН Амурской области

Фото: УФСИН Амурской области

Житель Благовещенска передал в музей старинный план города прошлого столетия. Сейчас документ, который датируется 1915 годом, находится в уголке истории УФСИН Амурской области. Специалисты реставрируют карту.

О новом экспонате рассказали в пресс-службе УФСИН Амурской области. Старинная карта пополнила музей как раз к празднику – ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы.

- На плане можно увидеть, где раньше располагалась старая тюрьма, деревянное здание которой было построено в 1885 году, и новую тюрьму 1912 года постройки - нынешнего следственного изолятора № 1, - рассказали в УФСИН Амурской области.

Сейчас план находится на реставрации. После завершения работ он расположится в музее ведомства.

К слову, музейная экспозиция УФСИН работает с 2020 года. В уголке истории собраны документы, фотографии и информация о знаковых личностях, начиная с истории развития системы наказаний в царской России. Также здесь можно узнать о становлении учреждения. В музее сохраняют предметы и экспонаты, имеющие историческую ценность, а также оцифровывают архивные документы и фотографии.

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