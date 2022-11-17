В Благовещенске может появиться китайский квартал

Фото: ПАТЛИС Михаил

Китайский квартал может появиться в амурской столице. Его предлагают разместить по улице Пионерской между Красноармейской и Октябрьской – там, где сейчас расположены китайские рынок и торговый центр «Три кита».

Проект квартала представили на Амурском туристическом форуме. Идея принадлежит предпринимателю и общественному деятелю Дмитрию Евсееву.

- Сам «квартал» уже давным-давно создан и находится возле торгового центра «Три кита» на улице Пионерской, между Красноармейской и Октябрьской. Мы лишь предлагаем его немного более удачно упаковать в плане маркетинга. На въездах с двух улиц установить ворота-пагоды, а вдоль самой Пионерской на данном участке развесить красные фонари, - рассказал создатель проекта.

В будущем здесь могут появиться пешеходная зона, утренние или вечерние рынки, которые сейчас есть в Хэйхэ. В итоге китайский квартал совместит «бойкую торговлю, китайский колорит и ментальность». Таким образом, в Благовещенске появится еще одна туристическая локация.

Авторы идеи уверены, что при помощи небольших инвестиций в областном центре можно обустроить место, которое будет привлекать туристов как из Китая, так и из разных уголков России.