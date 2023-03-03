В Благовещенске нерадивые хозяева избили своего питомца и выбросили из окна

Собаке пока не дали имя. Фото: предоставлено «КП – Благовещенск»

Житель Благовещенска увидел, как с третьего этажа хозяева выбросили собаку, животное проползло несколько метров до тротуара и упало без сил. К счастью, рядом оказались неравнодушные люди, они помогли аккуратно поднять питомца и отвести к ветеринарам. Животному предстоит долгая реабилитация, а соседи пытаются привлечь к ответственности тех, кто так жестоко с ним поступил, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Корреспондент связался с женщиной, которая уже двое суток выхаживает пострадавшего зверька. По словам жительницы Ирины (мы не публикуем фамилии героев истории, так как они боятся угроз), о том, что случилось, ей рассказал ее зять. Именно он наткнулся на мужчину, который стал свидетелем бесчеловечного поступка хозяев и попросил помочь питомцу. Сама судьба встала на защиту несчастной четвероногой, потому что ее заметила волонтер Ксения. Она вместе с Ириной и ее зятем отвезли собаку в ветеринарную клинику. Вот так пес выглядит после реабилитации:

Фото: предоставлено «КП – Благовещенск»

– Специалисты предположили, что эти люди перед тем, как выбросить бедного зверька из окна, еще и били его мордочкой обо что-то твердое, мотали за ошейник по квартире и повредили ей грудную клетку и трахею. Собачка большая молодец, борется за свою жизнь у нее не пострадал позвоночник, но повреждены задние лапки, и сломана подъязычная кость. Предрекали эвтаназию, но она справляется, ей уже лучше. Какая у собачки была кличка мы не знаем, новое имя тоже пока не придумали.

Так как питомцу всего шесть месяцев, есть шанс, что организм справится самостоятельно. Каждый день собаку осматривают врачи, Ирина и ее дочь кормят ее жидким кормом, потому что жевать ей тяжело.

По словам женщины, люди, которые проживают в одном доме с теми, кто сделал это с питомцем, пытались поговорить с ними, просили хотя бы скинуться со всеми на лечение. В ответ они услышали лишь мат и угрозы. В целом соседи очень плохо отзываются о бывших хозяевах собаки, говорят, что супруги часто употребляют алкоголь и шумят. Ирина с этими людьми не общалась и не знает, ест ли у них дети. Надеется, что нет, потому что ребенок не должен никогда видеть от своих родных такое жестокое обращение с животными.

В полицию пока никто не обращался, Ирина предполагает, что это из-за угроз мужчины, выбросившего собаку из окна. Однако местные уже создали чат, в котором обсуждают, как им привлечь к ответственности этих людей и поскорее вылечить собаку.

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