Последний ветеран Великой Отечественной войны в Магдагачинском районе скончался на 96-м году жизни

Павел Алексеевич был трудолюбивым, ответственным и скромным. Фото: Андрей ГОРЮНОВ

Утром в пятницу, 3 марта, из жизни ушел ветеран и участник Великой Отечественной войны Павел Алексеевич Пензов. Ему было 95 лет, он проживал в Магдагачинском районе Амурской области. Скорбной новостью поделился глава муниципалитета Андрей Горюнов. Он добавил, что Павел Алексеевич – последний ветеран района.

– С болью в сердце сообщаю об этой невосполнимой утрате и выражаю искренние соболезнования родным и близким. Трудолюбивый, ответственный, всегда приветливый и при этом очень скромный – таким останется Павел Алексеевич в нашей памяти. Тяжело представить, что в этом году в канун великого праздника Победы я не приду к нему домой и не пожму его руку… Как жаль, что уходят такие достойные люди. Павел Алексеевич, Вы будете вечно жить в наших сердцах. Низкий Вам поклон и спасибо за все.

Павел Пензов – последний ветеран муниципалитета.

На сайте администрации Магдагачинского района рассказали, что в годы войны мужчина служил в военной авиации, в честь Победы награжден медалями. После мобилизации он посвятил свою жизнь железной дороге, за что его вручили ценные подарки и грамоты Забайкальской ЖД.

«КП – Благовещенск» выражает соболезнования близким и родным Павла Пензова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.