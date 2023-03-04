Извлекли пули и двух эмбрионов: в Амурской области лосиха умерла от рук охотников

На нарушителей могут завести уголовное дело. Фото: Вадим КОРБУТ.

В Амурской области местные жители, несмотря на закрытый сезон охоты на всех копытных, подстрели беременную лосиху. Произошло все в Шимановском районе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира, во время планового рейда сотрудники амурского охотнадзора увидели автомобиль, стоявший у обочины федеральной трассы. Специалисты заподозрили неладное, но подойти близко к машине не успели: незнакомцы, увидев инспекторов в форме, поспешили уехать. Торопились они так сильно, что забыли забрать еще одного пассажира – женщину, которая пыталась спрятаться в кустах.

С собой у незнакомки были фонарь и два мешка. Осматривая местность, сотрудники охотнадзора обнаружили тропинку, которая через поле. В итоге дорога привела их к туше лосихи, которую тщательно присыпали снегом. Позже во время вскрытия выяснилось, что погибла она из-за двух пуль от нарезного оружия. Также оказалось, что скоро она должна была стать мамой – из нее извлекли двух эмбрионов.

Женщину забрали в полицейский участок, а позже за ней вернулся муж. В отделе амурчане рассказали, что их знакомый попросил вывезти из леса мясо лося, а также дали всю необходимую информацию о нем.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела за незаконную охоту в закрытые сроки. С 1 марта 2023 года в Амурской области запрещена добыча всех основных видов дичи, до 1 апреля разрешена ловля волков.

Браконьеры могут не только оказаться за решеткой, но и должны будут выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

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