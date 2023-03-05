Спортсмен из Благовещенска занял третье место на Чемпионате России по самбо

Соревнования проходили в Перми. Фото: Всероссийская федерация самбо.

Житель Благовещенска взял «бронзу» на Чемпионате России по самбо. Соперниками Мгера Аджемяна были 800 сильнейших спортсменов страны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Чемпионат России по самбо проходил с 28 февраля по 3 марта в Перми. Особо отличился на соревнованиях известный в Приамурье спортсмен Мгер Аджемян, который выступил в категории 64 килограмма и вошел в тройку лидеров. В администрации города Благовещенска рассказали, что тренерует мужчину Виктор Курашов, заслуженный работник физической культуры России, тренер отделения самбо Амурской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Оксана Климова, сказала, что гордится спортсменами из Благовещенска и их тренерами:

– Искренне поздравляем Мгера с 3 местом на Чемпионате! Надеемся, что его достижение станет примером для юных спортсменов, которые также будут блистать на спортивных пьедесталах. Отдельные слова благодарности тренеру Мгера, Виктору Курашову.

Следует отметить, что 31-летний самбист из Амурской область Мгер Аджемян ранее уже успел громко заявить о себе. Он был победителем Кубка мира в 2013 и 2015 годах, «взял» серебро на Кубке мира в 2017 году, выигрывал чемпионаты МВД России по самбо 2016, 2017, 2019, 2020 годов и так далее.

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