Тарифы на электроэнергию вырастут в Амурской области с 1 декабря

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В Приамурье с началом зимы повысятся тарифы на электроэнергию. Приказ, подписанный начальником управления цен и тарифов Амурской области, опубликован на сайте ведомства 16 ноября.

В документе «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения» указано, что плата за электроэнергию вырастет в Амурской области с 1 декабря 2022 года.

Так, для жителей Благовещенска, которые пользуются электроплитами, тариф составит 3,20 рубля киловатт-час. Раньше горожане отдавали 2,94 рубля за киловатт-час.

Для остальных категорий потребителей, указанных в документе, тариф вырастет до 4,57 рубля за киловатт-час с 4,2 рубля за киловатт-час. В основном, это коснется тех, у кого в квартирах установлены газовые плиты.

Кроме того, в документе перечислены цены для амурчан, которые пользуются дифференцированными тарифами по двум и трем зонам суток. Эти цифры будут действительны до конца 2023 года.