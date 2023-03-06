О погоде рассказали синоптики областного гидрометцентра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики амурского гидрометцентра рассказали, какая погода ожидается в области в период с 8 по 12 марта. По словам специалистов, жителям стоит готовиться к циклонам. В марте регион не избежит снега. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

В Международный женский день, 8 марта, а также в четверг, 9 числа, на западе и северо-западе Амурской области ожидаются циклоны. Именно они принесут небольшие и умеренные осадки. Далее синоптическая обстановка в регионе станет еще более непредсказуемой.

В пятницу и субботу, 10 и 11 марта, интенсивность снегопада увеличится от умеренного до сильного. Местами в северных и восточных районах количество осадков может превысить месячную норму в 1,5-2 раза. Из-за циклона и ветра может начаться низовая метель.

Температура воздуха эти дни не будет отклонятся от климатических норм декады, но к 12 марта столбики термометров опустятся на 6-13 градусов.

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