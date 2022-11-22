Пенсионерка пострадала, угодив под снегоуборочную машину в Тынде

Фото: прокуратура Амурской области

В Тынде пенсионерка получила травмы, попав под колеса снегоуборочного гейдера. Прокуратура города организовала проверку.

По информации надзорного органа, ДТП случилось сегодня, 22 ноября, около обеда. В районе перекрестка улиц Красная Пресня и Кирова 66-летняя женщина переходила дорогу и попала под снегоуборочный грейдер. Уточняется, что пенсионерка нарушила правила дорожного движения - дорогу она переходила в неположенном месте.

Примечательно, что амурчанка шла со стороны Тындинской городской больницы.

В результате произошедшего пожилая женщина получила ушиб, медики оказали ей необходимую помощь.

Тындинская прокуратура организовала проверку по факту аварии.

Как ранее сообщал портал 2х2.su, после страшной аварии с двумя грузовиками на дороге в Магдагачинском районе возбудили уголовное дело. Подробности происшествия рассказали в полиции.

Как стало известно, всё произошло вчера, 21 ноября, около 11 часов дня. Водитель автомобиля DAF не смог выбрать безопасную дистанцию до едущего впереди него грузовика MAN. Сначала столкнулись эти два автомобиля. Потом DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом марки Freightliner. В результате водитель второго грузовика, мужчина 1969 года рождения, скончался на месте происшествия.