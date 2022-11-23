Отдых с пользой для ребенка предлагают в Благовещенске

Дети постоянно узнают что-то новое, мир для них - шкатулка, полная невероятных открытий Фото: областная детская библиотека

Дети постоянно узнают что-то новое, мир для них - шкатулка, полная невероятных открытий. И делать эти открытия можно не только за школьной партой, но и, скажем, в библиотеке. Тем более что на той неделе библиотеки и Дом ремесел Благовещенска как раз проведут несколько замечательных мастер-классов.

1000 слов в минуту

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова зовет родителей вместе с детьми на мастер-класс «Секреты скорочтения» (0+).

В начальных классах у детей часто замеряют скорость чтения, и порой она оказывается неудовлетворительной. Для ребенка это может оказаться неприятным открытием и стрессом, для родителей - тревожным звоночком. Ведь если в первом классе читать быстро не так уж и нужно, то потом этот навык ой как пригодится. Вспомните, сколько всего приходится читать, когда готовишься к экзаменам!

Помочь в такой ситуации может скорочтение. На мастер-классе в «Чеховке» родители смогут составить впечатление об этой технике и понять, нужна ли она их ребенку. Если вас это интересует, приходите в библиотеку 24 ноября в 14:00. Запись по телефону 8 (4162) 49-49-05.

Сказка за два дня

Если ваш ребенок уже вовсю читает и даже сочиняет собственные сказки, отведите его в мастерскую юных писателей «Волшебники историй» на мастер-класс «Сказка за два дня» (6+).

Амурская писательница Антонина Яхина приглашает ребят сочинить и проиллюстрировать сказку «Чаепитие с колдуньей». Вместе они придумают невероятную историю и воссоздадут ее сюжет с помощью карандашей и красок. А после сказку даже напечатают!

Да-да, вы не ошиблись: все сказки, созданные в мастерской юных писателей, издадут единым сборником. В него также войдут иллюстрации ребят. Выход книжки запланирован на январь 2023 года - ее стоимость уже включена в стоимость занятия, так что ваш ребенок гарантированно получит сборник со своей историей.

Цена участия в мастер-классе: 600 рублей. Количество мест ограничено, записывайтесь заранее по номеру 8 (914) 061-81-33.

Подарок своими руками

Еще несколько мастер-классов предусмотрены для ребят, которые хотят порадовать родных и близких подарками. Купить что-то дети вряд ли смогут, а вот сделать своими руками - вполне.

Так, 26 ноября в 12:00 в Амурской областной детской библиотеке состоится мастер-класс «Елочные игрушки» (6+). Изготавливать украшения ребята будут с помощью уникальной техники - пластилинографии. Говоря по-простому, они будут пластилином рисовать новогоднюю елку и Деда Мороза со Снегурочкой. Получится красивый и полезный презент! Цена занятия: 500 рублей.

Кроме того, 27 ноября в 12:00 в библиотеке можно посетить занятие «Слаймы» (6+). За час ребята сделают сразу три слайма - один можно оставить себе, а два оставшихся подарить друзьям на Новый год. Цена вопроса: 450 рублей. Материалы входят в стоимость.

Также в областной детской библиотеке 27 ноября в 13:00 пройдет тренинг по правополушарному рисованию «Нежность» (6+) - на него приглашают даже взрослых. Результатом тренинга станет трогательная картина, изображающая маму с детьми. Ее, кстати, можно не придерживать до Нового года - вы же помните, что скоро День матери!

Наконец, по предварительной записи в Доме ремесел по выходным проходят занятия, на которых можно попробовать себя в самых разных видах творчества. В субботу и воскресенье в 09.00 можно присоединиться к мастер-классу по рисованию (6+), в 10:15 - к мастер-классу по валянию, скрапбукингу или народной кукле (6+), а 11:15 - к мастер-классу по бисероплетению (6+).

Какое конкретно занятие запланировано на 26 и 27 ноября, уточняйте по телефону: 8 (4162) 44-00-03.

ПОСМОТРИМ!

Окунитесь в сказку, погрузитесь в драму

Что покажут в театрах Благовещенска?

Театральный сезон в самом разгаре - с пятницы по воскресенье на подмостках каждый день ставят самые разные спектакли.

Хотите вдоволь посмеяться после тяжелой недели? Для вас - комедия «Игроки» (12+). Хотите показать ребенку настоящее волшебство? Милости просим на «Щелкунчика» (0+) или «Аленький цветочек» (6+). А может, вас тянет подумать о вечном? В этом помогут «Весы» (16+).

Но обо всем по порядку.

Пятница - для расслабления

Вряд ли найдется человек, который в пятницу после рабочего дня захочет смотреть серьезную пьесу. В Амурском областном театре драмы это прекрасно понимают, поэтому приглашают 25 ноября посмотреть комедию «Игроки» (12+). Злободневности в ней хватает, но найдется и над чем посмеяться.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Николая Гоголя и рассказывает историю карточных шулеров, задумавших обыграть местного помещика с помощью крапленых карт. Конечно, сделать это будет не так просто, как считают картежники.

Кто же выиграет? Узнаете в пятницу в 18:30.

Суббота - для разнообразия

В субботу театр драмы также представит зрителям комедию - 26 ноября в 18:00 можно посмотреть спектакль «Женить бы Бальзаминова!» (12+). Он основан сразу на трех пьесах Александра Островского, так что нас ждет сюжет с множеством перипетий. В центре же происходящего окажется капризный маменькин сынок Мишенька Бальзаминов, который только и хочет, что жениться на богатой невесте. Но желания всегда имеют свойство исполняться с подвохом.

Театральный сезон в самом разгаре - с пятницы по воскресенье на подмостках каждый день ставят самые разные спектакли Фото: Амурский областной театр драмы

Совсем другую историю зрителям предлагает Амурский областной театр кукол. Здесь анонсировали премьеру - постановку «Аленький цветочек» (6+) по мотивам произведения Сергея Аксакова. Это волшебная и красивая сказка о красивой девушке и превращенном в чудовище юноше, которые встречаются благодаря случаю - и не расстаются уже никогда. Увидеть ее можно будет в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00.

Воскресенье - для размышлений

В воскресенье, помимо сказки «Аленький цветочек» (6+), можно посмотреть «Щелкунчика» (0+). Душевную постановку, проникнутую новогодней атмосферой, покажут в Амурском областном театре драмы в 12:00.

А вечером того же дня, в 18:00, зрителей ждут «Весы» (16+) - и это уже история для взрослых. В основе спектакля лежит пьеса Евгения Гришковца, в которой драматург порассуждал о зарождении новой жизни. Поэтому местом действия постановки станет приемный покой родильного дома, а героями - мужчины, которые ждут появления на свет своих сыновей и дочерей.

ПРАЗДНИК

С Днем матери!

Традиционно в последнее воскресенье ноября принято поздравлять женщин, которые подарили нам жизнь, - в России отмечается День матери. Амурский областной краеведческий музей подготовил в честь праздника сразу несколько экскурсий и мастер-классов

Так, 27 ноября в 12.00 можно посетить одну из двух экскурсий: по залам природы - «Материнство в мире животных» (0+) либо по выставкам музея - «Комбо-экскурсия для наших любимых мам» (12+).

В 14.00 дети могут присоединиться к мастер-классам на выбор: на «Подарке для мамы» (0+) помогут сделать красивую открытку, на «Симфонии цвета» (6+) - написать целую картину.

И помните, главное в День матери - конечно, внимание. Окружите своих мам такой же заботой, которую они дарят вам в любой другой день. Они это уж точно заслужили!