Жители Приамурья смогут вакцинироваться от коронавируса назально

Фото: Василий Орлов

Совсем скоро амурчане смогут вакцинироваться от коронавируса назально. Новинку анонсировал глава региона Василий Орлов.

По словам губернатора, получить вакцину «Спутник V» таким образом амурчане смогут уже в ближайшие дни.

- Этот метод особенно подходит тем, кто боится уколов. На приобретение специальных насадок-распылителей из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей. К нам поступила первая партия - 30 тысяч таких насадок. Сейчас их распределяют по медучреждениям, - рассказал Василий Орлов.

Инструкция по применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговое наименование «Спутник V») гласит, что ее введение возможно как внутримышечно, так и интраназально - при использовании насадки-распылителя на шприц вертикального типа.

- Содержимое ампулы набирают в шприц, после иглу меняют на насадку для носа и проводят орошение на вдохе. После процедуры в течение двух часов пациентам нельзя пить, есть и курить, - пояснили в региональном минздраве.

При иммунизации назальным путем препарат оседает в носовой полости в виде мельчайших частиц и создает защиту от вируса. Такая вакцинация также проводится в два этапа с интервалом в три недели. Она имеет такую же эффективность и противопоказания, среди которых значатся обострение хронических заболеваний, аллергические реакции и другие.

- Преимуществами интраназального введения вакцины являются простота выполнения процедуры и удобство для пациента. Мы рассчитываем, что таким способом мы увеличим количество вакцинированных, - отметили в минздраве.

Сейчас в регионе в среднем прививается две тысячи человек в неделю. Количество имеющейся в области вакцины от ковида – примерно 30 тысяч доз, половина из которых позволяет введение как внутримышечно, так и назальным способом. Решение о способе введения принимается совместно пациентом и врачом, исходя из имеющейся в медучреждении вакцины.

Как отмечают специалисты, вакцинация остается самым эффективным средством профилактики коронавируса. Прививка уменьшает риск осложнений, снижает число заболевших и количество летальных исходов в результате заболевания.