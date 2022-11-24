Испытано на себе: экономим на коммуналке с советами из интернета

Порой числа в квитанциях приводят в шок. А можно ли их уменьшить? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря амурчан ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Теперь жителям региона придется отдавать за свет, тепло и воду на 9% больше. А может, получится меньше?

Я задалась этим вопросом и решила проверить на себе советы о том, как сэкономить на платежах за ЖКХ. Вот что из этого вышло.

Составляем план

На коммунальных услугах я экономила редко - просто не привыкла. Да и платила за них немного: больше четырех тысяч в месяц за двухкомнатную квартиру не выходило. Но от редакторского задания не уйдешь, и я отправилась в интернет изучать советы.

Среди простого «уходя, гасите свет» и «не лейте попусту воду» были и другие лайфхаки. Так, в Сети рекомендовали установить многотарифный счетчик, приобретать бытовую технику класса А - такая тратит меньше ресурсов, стирать на маленьких мощностях, купить посудомоечную машину. Еще эксперты советуют поменять лампы на энергосберегающие, не оставлять приборы включенными даже в розетку, использовать технику разумно - не пользоваться зря, регулировать температуру в помещении.

К сожалению, не все рекомендации мне подошли: технику вот так быстро не поменяешь, замену счетчика нужно согласовывать с УК, лампы у меня и так энергосберегающие, да и вентиля, регулирующего температуру, у меня в квартире нет. А технику я и так использую разумно.

Поэтому было решено остановиться на стирке на меньших мощностях, выключенных из розеток приборах и самых банальных советах - не тратить ресурсы, когда они не нужны.

Переходим к действиям

Сначала я замерила свои текущие показания. Горячая вода - 275,4 кубометра, холодная - 335 кубометров, электричество - 654,7 киловатт. Неделю жила как обычно, не обращая внимания на экономию. Оставляла включённым свет, приборы в розетке…

Спустя семь дней показатели были следующими: горячая вода - 276,1, холодная - 336, электричество - 701,1. Получается, я израсходовала 0,7 кубометра горячей воды, 1 кубометр холодной и 46,4 киловатта электроэнергии. Переводим в деньги: 106,90 рубля за горячую воду, 27,79 за холодную и 136,42 за свет. Итого: 271,11 рубля.

Следующая неделя стала экономной. Скажу сразу: от непривычки я не всегда помнила, что нужно выключить свет, поставить стирку на низкую мощность - уменьшить скорость отжима, не говоря уже о том, чтобы вытащить из розеток приборы.

Осложняло ситуацию и то, что живу я не одна: мой молодой человек вообще не привык экономить и не всегда помнил, что это нужно делать. Да и ловить его на месте преступления я могла не всегда - не буду же за ним следить, в конце концов!

Прошла неделя, снимаю показания: горячая вода - 276,6, холодная - 336,7, электроэнергия - 733,5. Выходит, «намотала» 0,5 кубометров горячей воды, 0,7 - холодной и 32,4 киловатта света. Показатели вышли чуть меньше. Считаем в рублях: 76,36 рубля за горячую воду, 19,45 за холодную и 95,56 за свет. Итого: 191,37 рубля.

Экономия за неделю составила 79,74 рубля. В месяц это будет приблизительно 318,96 рубля.

Что ж, советы из интернета всё же помогают. Возможно, живи я одна, смогла бы сохранить куда больше коммунальных ресурсов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Выключил свет - сохранил природу?

Очень часто экономить людей призывают не для того, чтобы платить меньше, а для того, чтобы сохранить природу. Так поможет ли окружающей среде привычка не тратить ресурсы просто так, рассказал глава Благовещенского районного отдела областного филиала ФГБУ Россельхозцентр Павел Жирнов:

- Для производства горячей воды и электроэнергии, а также для подачи любой воды требуется топливо. Топливо используется минеральное, добываемое из окружающей среды - газ, уголь. Чем больше мы экономим ресурсы, тем меньше топлива требуется для их производства. А топливо - невосполнимый природный ресурс. Для формирования угля, газа и нефти требуется десятки и сотни миллионов лет. То, что мы сожжем, при нашей жизни не восстановится.

Также при разработке месторождения природных ископаемых нарушается экологическая ситуация: возникает запыленность, огромные территории теряют плодородный слой, здесь же - вредные выбросы в окружающую среду и прочее. Поэтому экономия позволяет снизить неприятные для природы факторы.

Кроме того, экономия помогает отсрочить парниковый эффект. При производстве коммунальных ресурсов из электро- и теплостанций в атмосферу выбрасывается углекислый газ, который и вызывает парниковый эффект. Из-за этого ускоряется таяние ледников, меняется климат, может подняться уровень морей и океанов, прибрежные страны просто уйдут под воду. Кроме того, потеплеет. И там, где климат близок к засухе, станет еще хуже и с сельским хозяйством придется распрощаться. Опасностями, помимо глобального потепления, могут стать и другие последствия, включая подкисление океана, загрязнение смогом, истощение озонового слоя, а также изменение уровня роста растений и уровня их питания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тарифы вырастут в Амурской области

В Приамурье с началом зимы повысятся тарифы на электроэнергию. Приказ, подписанный начальником управления цен и тарифов Амурской области, опубликован на сайте ведомства 16 ноября.

В документе «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения» указано, что плата за электроэнергию вырастет в Амурской области с 1 декабря 2022 года.

Так, для жителей Благовещенска, которые пользуются электроплитами, тариф составит 3,20 рубля киловатт-час. Раньше горожане отдавали 2,94 рубля за киловатт-час.

Для остальных категорий потребителей, указанных в документе, тариф вырастет до 4,57 рубля за киловатт-час с 4,2 рубля за киловатт-час. В основном это коснется тех, у кого в квартирах установлены газовые плиты.

Кроме того, в документе перечислены цены для амурчан, которые пользуются дифференцированными тарифами по двум и трем зонам суток. Эти цифры будут действительны до конца 2023 года.