Студенты МГТУ им. Баумана завершили производственную практику на Амурском ГПЗ

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Тринадцать студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана успешно прошли производственную практику на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Целый месяц магистранты направления подготовки «Холодильники, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» знакомились с технологиями и производственным оборудованием Амурского ГПЗ.

В частности, студенты изучали низкотемпературные технологические процессы на первых трех технологических линиях завода, а также работу криогенного оборудования, применяемого для сжижения и выделения гелия, метана и других углеводородных газов. Сотрудники производственных подразделений завода делились знаниями и опытом с будущими инженерами.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

- Компания «Газпром переработка Благовещенск» не первый год сотрудничает с ведущими ССУЗами и ВУЗами страны, включая опорные учебные заведения «Газпрома». В рамках этого сотрудничества мы ежегодно принимаем студентов на производственную практику. Уже сейчас на Амурском ГПЗ работают свыше тридцати таких выпускников. Надеемся, что лучшие из студентов, по окончании ВУЗа придут к нам на работу в качестве постоянного эксплуатационного персонала, - отметила главный специалист отдела развития персонала ООО «Газпром переработка Благовещенск» Наталья Дубовец.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Бóльшая часть студентов, прошедших практику, обучаются по востребованным на Амурском ГПЗ направлениям подготовки.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

- На Амурском ГПЗ мы впервые. На производственной практике быстро интересно, нас познакомили с работой установок газоразделения и производства товарного гелия. Меня заинтересовали энергоэффективные решения и конструктивные особенности, реализованные в проекте завода. За время практики изучали схемы процессов, старались запоминать полезную информацию, - рассказал студент 1 курса магистратуры МГТУ имени Баумана Данила Ершов.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Всего в нынешнем году практическую подготовку на Амурском ГПЗ прошли более сотни студентов из четырнадцати ССУЗов и ВУЗов со всей страны. Важно отметить, что каждому четвертому практиканту предоставили реальное рабочее место, т.е. студенты не просто знакомились с производством, но реально трудились, получали на заводе зарплату.