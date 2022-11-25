Психолог на проводе: кто помогает родителям Амурской области выстраивать отношения с детьми?

Позвонить по телефону Службы психологической помощи можно из любого уголка Амурской области Фото: архив КП

При рождении ребенка никто не выдает родителям инструкцию по воспитанию, а ведь иногда такая была бы не лишней. И все же есть возможность получить грамотную помощь специалистов - лично и по телефону, и даже бесплатно.

«Комсомолка» узнала, кто помогает родителям справиться с проблемами детей и собственными психологическими трудностями.

Тысячи звонков в год

Идеальных родителей не бывает, но к идеалу всегда нужно стремиться. В Амурской области помочь в этом может «Служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей», которая работает при Институте развития образования Благовещенска.

Среди специалистов службы есть логопед, юрист, клинический и практический психологи, профориентолог и многие другие специалисты, способные поддержать и проконсультировать родителей или законных представителей по любым вопросам.

- Первое, что всегда спрашивают - а это бесплатно? - с улыбкой говорит Татьяна Гавриленко, специалист Центра психологического консультирования. - Отвечаем - да! Мы оказываем бесплатную психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям с 2019 года, за это время наш телефон появился в школах, детских садах и во многих других организациях, мы стали рассказывать о своей работе в социальных сетях, а также специалистам и педагогическим работникам.

В год служба принимает около 10 тысяч обращений, нередко родители приходят повторно. При этом специалисты не только беседуют с людьми по телефону, но и встречаются лично или консультируют по видеосвязи.

Татьяна Ивановна отмечает, что звонят и приходят люди разного возраста: от молодых родителей, переживающих за адаптацию малыша в детском саду, до многодетных, у которых не получается выстроить гармоничные детско-родительские отношения.

К сожалению, в обществе все еще остается страх перед психологами Фото: архив героев публикации

От ясельной группы

Определенного возраста, с которым обращаются за помощью чаще всего, нет, признается Татьяна Гавриленко. Проблемы начинаются еще в ясельной группе детского сада, и далее по возрастам - младшие, средние, старшие классы школы.

- Сначала ребенок идет в детский сад, родители не знают, как правильно малыша адаптировать, обращаются за помощью к психологу. Одним из частых запросов в дошкольном возрасте является нарушение звукопроизношения у ребенка, тогда за помощью обращаются к логопеду - отмечает Татьяна Ивановна. - А бывает, что проблемы вовсе не у ребенка, а у мамы. Приходят с запросом, что ребенок плохо адаптируется, а по факту плохо адаптируется родитель, который психологически не готов расстаться с ребенком и со спокойной душой отпустить малыша в детский сад.

Но все же с дошкольниками родители реже обращаются к психологу. Гораздо чаще о психологической помощи просят родители детей, переступивших школьный порог. И здесь уже обширный набор проблем - отсутствие мотивации к учебе, гаджетозависимость, конфликты с учителями, сложности при общении со сверстниками, отношения родителя и ребенка, агрессивное поведение детей и другие волнующие родителей вопросы.

Дети вырастают, у обучающихся 8-11 классов появляется необходимость в выборе будущей профессии. В этом случае родители с подростками обращаются за помощью к профориентологу. Он помогает подобрать профильный класс, объясняет родителям, как учесть особенности и интересы ребенка при выборе профессии, а также помогает решить конфликты детей и родителей при профессиональном самоопределении.

Мама, папа… бабушка?

Мама, папа или бабушка, кто чаще обращается за помощью? Не вызывает удивления, что самыми частыми гостями службы психологической помощи становятся мамы. Но приходят и отцы.

Самыми частыми гостями службы психологической помощи становятся мамы Фото: архив героя публикации

- Папы, как правило, обращаются за помощью очень редко - отмечает, Татьяна Гавриленко. - Во время консультации мы наблюдаем, что многие папы впервые получают такой вид помощи, кто-то молча слушает рекомендации специалиста, проявляя стеснение, а кто-то, наоборот, не против поговорить с психологом, выяснить все, что так давно беспокоит, и получить ценные рекомендации специалистов.

Отдельная тема - это помощь приемным родителям. О ключевых вопросах можно догадаться: адаптация в семье, проработка взаимопонимания как родных и приемных детей между собой, так и родителей с детьми.

Особая категория - это бабушки. Сами они могут обратиться в службу только в том случае, если являются законными опекунами ребенка. Но это совсем не останавливает пенсионеров, желающих улучшить жизнь любимых внуков.

- Иногда бабушки, воспитывая своих детей, что-то упускали: не всегда хватало времени и ресурсов. А находясь на пенсии, они «исправляют свои ошибки» и стараются дать любимым внукам самое лучшее, а своих детей остеречь от ошибок в воспитании. Бывает, что звонит нам такая заботливая бабушка и говорит: «Моя дочь или невестка не может найти общий язык с ребенком. Помочь ей надо!» Иногда именно бабушки заставляют родителей обратиться за помощью.

Пустяков не бывает

К сожалению, в обществе все еще остается страх перед психологами. Людям кажется, что специалисты тут же поставят им страшный диагноз, а окружающие будут думать, что ты и твой ребенок «не в себе». Не менее редкой причиной отказа от помощи является стыд признаться в своих ошибках, признаться в том, что самостоятельно человек уже не справляется.

- Наши консультации не только бесплатные, но и полностью конфиденциальные. Ничего не выйдет за пределы разговора со специалистом. И психолог никогда не будет ставить вам диагнозы, - напоминает Татьяна Гавриленко.

Кто-то может сказать, что проблема человека - сущий пустяк, но слушать подобные советы не стоит. Нельзя игнорировать трудности, уверенно заявляет эксперт. Ведь если они волнуют родителя, значит, это важно.

- Бывает, звонит мама и с тревогой рассказывает - мой ребенок рисует странные рисунки: вся семья на картинке как будто отдельно друг от друга. Возможно, в рисунке нет ничего необычного, нормальный он для определенного возраста, но родитель увидел в нем свою собственную боль. И психолог может помочь с этим разобраться.

Разумеется, невозможно заставить родителей позвонить по телефону психологической помощи. Каждый сам определяет, когда ему это необходимо. Обычно, если родитель поднимает трубку и набирает заветный номер, в его душе уже накипело и наболело. Но куда лучше разбираться с проблемой в зачатке, пока она не стала настоящей психологической катастрофой. Специалисты службы верят, что рано или поздно люди изменят свое отношение и станут внимательнее к ментальному здоровью детей и своему собственному. А пока остается помогать тем, кто готов это принять.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Куда обращаться?

«Служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» работает при ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» и расположена по адресу: г. Благовещенск, ул. Пушкина, 44, кабинет 24. Обратиться можно как лично, так и по телефонам: 8 (4162) 226-247, 8 (4162) 226-282.

Если вы живёте не в амурской столице, но хотите встретиться со специалистами, вам всё равно могут помочь Фото: архив героя публикации

Если вы живёте не в амурской столице, но хотите встретиться со специалистами, вам всё равно могут помочь. На этот случай существует мобильная консультативная служба.

Выезды мобильной консультативной службы организуют по запросам муниципалитетов. Для этого формируется комплексный запрос на услуги конкретных специалистов, на основе которого комплектуется бригада, куда могут входить психологи, профориентолог, дефектолог, логопед и прочие специалисты. Они проводят групповые и индивидуальные встречи с родителями и педагогами, выслушивают и дают рекомендации по решению сложных жизненных ситуаций.

Принять участие в составлении запроса могут родители, представители образовательных учреждений и сотрудники муниципальных органов управления.