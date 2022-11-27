«Успейте проголосовать!»: врачи и медучреждения Благовещенска соревнуются в конкурсе «Клиника года - 2022»

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Конкурс «Клиника года - 2022» (0+), организованный ГК «Дважды два» в Благовещенске, - в самом разгаре. Жители города уже отдают голоса за лучшие с их точки зрения медицинские учреждения и специалистов.

Всего в конкурсе две категории. Первая посвящена врачам города Благовещенска, в ней предусмотрена 21 номинация - по количеству возможных специализаций. Вторая категория называется, как и конкурс, «Клиника года» - здесь соревнуются поликлиники, больницы, частные медцентры, стоматологии и т. д. Причём лучших определяют непосредственно пациенты.

- В этом главная идея конкурса «Клиника года - 2022», - объясняет менеджер по продвижению ГК «Дважды два» Валерия Донец. - Он даёт пациентам возможность выразить благодарность врачам за их тяжёлый труд. А труд этот действительно тяжёл: каждый день доктора поднимают своих пациентов на ноги, спасают и продлевают их жизни. Работа врачей состоит из каждодневных маленьких подвигов. И конкурсом «Клиника года» мы говорим им «спасибо».

Проголосовать за врачей и клиники Благовещенска пациенты могут до 30 января 2023 года. Для этого переходите на официальный сайт «Клиники года - 2022», ищите своего врача и кликайте на кнопку «Проголосовать». У вас это отнимет от силы пару минут, а доктору наверняка будет приятно.

Победителей конкурса, набравших наибольшее число голосов, поздравят 3 февраля 2023 года. Им вручат именные дипломы и статуэтки.

«Клиника года - 2022»

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