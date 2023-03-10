В скандальном деле о ядохимикатах с космодрома «Восточный» поставят точку в Приамурье

Сумма, которую необходимо потратить на утилизацию, не сообщается. Фото: Правительство Приморского края

Ядохимикаты с космодрома «Восточный» успели «покататься» по регионам, наделать шума и всколыхнуть общественность. Мешки с пестицидами не давали покоя как жителям Амурской области, так и Приморскому краю с 2021 года, когда на его территорию без предупреждения ввезли порядка сотни тонн опасной химии. Дело подходит к своему логическому завершению, по решению суда на правительство Приамурья возложили обязанность профинансировать вопрос решения проблемы с пестицидами. Руководитель Росприроднадзора России Светлана Родионова заявила, что властям региона предстоит организовать утилизацию более 900 тонн отходов. «Комсомольская правда – Благовещенск» напомнит, почему о мешках с химикатами трубили во всех СМИ.

НАЧАЛО

В октябре 2021 года общественность Приморья взбудоражила информация о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Изначально отходы должны были захоронить под Красноярском, но после общественного резонанса и вмешательства контролирующих органов компания-исполнитель отказалась от этих планов. Вместо этого ядохимикаты решили отвезти в Приморье и сжечь в Надеждинском районе края силами местной компании ООО «Система». Мешки нашли местные жители.

В региональном Минприроды уверяли, ввоз опасного груза с ними не согласовывался и о его нахождении в крае чиновники узнали постфактум. Власти пытались добиться отмены утилизации отходов в регионе, а Росприроднадзор возбудил административное дело и приступил к проведению экспертизы. После распрей к проблеме подключилось краевое правительство.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

В феврале проблеме высказался губернатор Приморья Олег Кожемяко и предпочел не раздувать из мухи слона. Ядохимикаты, заявил он, на самом деле являются обычными пестицидами. Высокий класс опасности действительно не подтвердился в экспертизе. При этом компания, которая ввезла их, кстати, и не должна была этого делать по действующему законодательству.

Спустя долго время ситуация обрела ясность, скандальные отходы решили отправить обратно в Приамурье. Утвержденный план мероприятий по обезвреживанию пестицидов подписали оба региона, а также единый оператор, занимающий утилизацией опасных отходов на территории России – ФГУП «Федеральный экологический оператор».

КОНЕЦ

На мировую в итоге пошли государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Амурской области «Экология». АО «Зеленый город» (Красноярский край), которое должно было утилизировать отходы, и третий подрядчик-перевозчик ООО «Система» (Приморский край). Напомним, что именно на площадках последней оказались пестициды. Согласно соглашению, до 1 марта 2023 года отходы должны были отправить в Амурскую область и утилизировать по правилам. «Система» до тех пор хранила пестициды на своих площадках безвозмездно. Надзорные природоохранные органы не были против такого исхода.

Суд постановил строго придерживаться федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Сумма, которую необходимо потратить на утилизацию более 900 тонн отходов, не сообщается.

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