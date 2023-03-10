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Общество10 марта 2023 3:45

В скандальном деле о ядохимикатах с космодрома «Восточный» поставят точку в Приамурье

Властям региона предстоит утилизировать более 900 тонн отходов, сообщила глава Роспотребнадзора Светлана Родионова
Екатерина МАКСИМОВА
Сумма, которую необходимо потратить на утилизацию, не сообщается.

Сумма, которую необходимо потратить на утилизацию, не сообщается.

Фото: Правительство Приморского края

Ядохимикаты с космодрома «Восточный» успели «покататься» по регионам, наделать шума и всколыхнуть общественность. Мешки с пестицидами не давали покоя как жителям Амурской области, так и Приморскому краю с 2021 года, когда на его территорию без предупреждения ввезли порядка сотни тонн опасной химии. Дело подходит к своему логическому завершению, по решению суда на правительство Приамурья возложили обязанность профинансировать вопрос решения проблемы с пестицидами. Руководитель Росприроднадзора России Светлана Родионова заявила, что властям региона предстоит организовать утилизацию более 900 тонн отходов. «Комсомольская правда – Благовещенск» напомнит, почему о мешках с химикатами трубили во всех СМИ.

НАЧАЛО

В октябре 2021 года общественность Приморья взбудоражила информация о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Изначально отходы должны были захоронить под Красноярском, но после общественного резонанса и вмешательства контролирующих органов компания-исполнитель отказалась от этих планов. Вместо этого ядохимикаты решили отвезти в Приморье и сжечь в Надеждинском районе края силами местной компании ООО «Система». Мешки нашли местные жители.

В региональном Минприроды уверяли, ввоз опасного груза с ними не согласовывался и о его нахождении в крае чиновники узнали постфактум. Власти пытались добиться отмены утилизации отходов в регионе, а Росприроднадзор возбудил административное дело и приступил к проведению экспертизы. После распрей к проблеме подключилось краевое правительство.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

В феврале проблеме высказался губернатор Приморья Олег Кожемяко и предпочел не раздувать из мухи слона. Ядохимикаты, заявил он, на самом деле являются обычными пестицидами. Высокий класс опасности действительно не подтвердился в экспертизе. При этом компания, которая ввезла их, кстати, и не должна была этого делать по действующему законодательству.

Спустя долго время ситуация обрела ясность, скандальные отходы решили отправить обратно в Приамурье. Утвержденный план мероприятий по обезвреживанию пестицидов подписали оба региона, а также единый оператор, занимающий утилизацией опасных отходов на территории России – ФГУП «Федеральный экологический оператор».

КОНЕЦ

На мировую в итоге пошли государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Амурской области «Экология». АО «Зеленый город» (Красноярский край), которое должно было утилизировать отходы, и третий подрядчик-перевозчик ООО «Система» (Приморский край). Напомним, что именно на площадках последней оказались пестициды. Согласно соглашению, до 1 марта 2023 года отходы должны были отправить в Амурскую область и утилизировать по правилам. «Система» до тех пор хранила пестициды на своих площадках безвозмездно. Надзорные природоохранные органы не были против такого исхода.

Суд постановил строго придерживаться федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Сумма, которую необходимо потратить на утилизацию более 900 тонн отходов, не сообщается.

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