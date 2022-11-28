«Мужество, героизм, честь и слава»: выставка памяти погибшего в СВО полковника открылась в Благовещенске

Руководитель Народного музея Елена Пастухова, дети Анна и Владислав Шаровы, супруга Ирина Шарова, заместитель мэра г. Благовещенска Виктория Хоратько и однокурсник полковника Анатолий Чмель на открытии выставки. Фото: Народный музей

В Народном музее библиотеки «Центральная» заработала мемориальная выставка - она посвящена памяти Алексея Шарова, полковника, выпускника ДВОКУ, погибшего 22 марта 2022 года во время специальной военной операции. Подробности рассказали в Народном музее.

Алексею Шарову было 42 года. Родился он в Башкортостане, но в 1,5 года с семьёй переехал в Приамурье - в поселок Олёкма Тындинского района его родители поехали строить БАМ.

Алексей Николаевич Шаров. Фото: Народный музей

В Амурской области Шаров провёл всё детство. Окончил школу, поступил в Благовещенск - в Дальневосточный военный институт имени Маршала Советского Союза К. Рокоссовского на факультет морской пехоты. В амурской столице он встретил свою будущую жену Ирину, здесь же молодые люди и расписались.

Алексей и Ирина в день венчания. Фото: Народный музей

После Алексея Николаевича по распределению отправили в Краснодарский край, где он и проходил службу в последующие годы. За это время Алексей Шаров успел принять участие в операциях в Грузии и Сирии.

- О преданности Алексея Николаевича выбранной профессии «говорят» 10 государственных наград, в их числе – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орден Мужества (посмертно), - рассказывают в Центре музейных и краеведческих инициатив «Народный музей имени Александра Кириллова».

Орден Мужества - им Алексея Шарова наградили посмертно. Фото: Народный музей

Именно в этом музее 27 ноября открылась мемориальная выставка «Мужество, героизм, честь и слава». На ней представлены награды, документы, фотографии и личные вещи гвардии полковника Алексея Шарова.

На открытии экспозиции присутствовали представители ДВОКУ, областного военкомата, друзья, однокурсники, участники военно-патриотического движения «Юнармия» из школы №5, а также супруга Алексея Николаевича Ирина и его дети: 17-летняя дочь Анна и 10-летний сын Владислав.

На открытие пришли и дети полковника Шарова - Владислав и Анна. Фото: Народный музей

– Он родился командиром, с детства мечтал стать генералом. Мужественный, честный, справедливый. Для нас – самый лучший. Мы хотим, чтобы знали, что есть такие герои, которые защищают свое Отечество, - обратилась к присутствующим Ирина Шарова, вдова полковника.

Выставка будет работать до конца декабря 2022 года.

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