В Благовещенском районе автобус насмерть сбил пожилую женщину

Фото: dpskontrol_28rus

Во вторник, 29 ноября, в Чигирях сбили пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 09:50 утра на улице Центральная.

- Водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, - пояснили в Госавтоинспекции.

Видео с места аварии опубликовали в местных Telegram-каналах. На кадрах можно увидеть, что ДТП произошло недалеко от автобусной остановки. В социальных сетях очевидцы писали, что на месте работала реанимация.

Насколько известно, пенсионерку доставили в медицинское учреждение. Но, несмотря на это, амурчанка скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.