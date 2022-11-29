В Благовещенском районе автобус насмерть сбил пожилую женщину

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Во вторник, 29 ноября, в Чигирях сбили пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 09:50 утра на улице Центральная.
- Водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, - пояснили в Госавтоинспекции.
Видео с места аварии опубликовали в местных Telegram-каналах. На кадрах можно увидеть, что ДТП произошло недалеко от автобусной остановки. В социальных сетях очевидцы писали, что на месте работала реанимация.
Насколько известно, пенсионерку доставили в медицинское учреждение. Но, несмотря на это, амурчанка скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.