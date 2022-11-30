Три человека пострадали при столкновении легкового авто и машины скорой помощи в Белогорске

Фото: очевидцы

В Белогорске произошло жёсткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Вечером 29 ноября скорая столкнулась с легковым автомобилем.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы сразу сообщили: пострадавшие есть.

В областной Госавтоинспекции «Комсомольской правде - Благовещенск» рассказали детали случившегося. Так, в ведомстве уточнили, что авария произошла около 20.00.

- Мужчина 2003 года рождения, управляя Toyota Mark 2, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, - сообщают в Госавтоинспекции.

В результате этого и произошло столкновение. Пострадали три человека: водитель автомобиля Toyota и две пассажирки автомобиля скорой помощи - женщины 1994 и 1990 годов рождения.