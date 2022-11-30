Ревнивая амурчанка облила соперницу кислотой и поплатилась рублём

Кроме того, обвиняемая лишилась свободы Фото: Архив "КП"

Жительница Завитинска получила компенсацию в 552 тысячи рублей от женщины, которая в порыве ревности облила её кислотой.

Инцидент произошёл в 2016 году. Тогда 34-летняя жительница Завитинска приревновала сожителя к другой женщине. Она решила отомстить предполагаемой сопернице - подкараулив женщину возле её работы, ревнивица облила её раствором серной кислоты. Пострадавшая получила ожоги рук, ног и груди.

Ревнивая амурчанка в августе 2022 года предстала перед судом. Её признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, женщина отбывает срок в колонии общего режима. Кроме того, её обязали выплатить пострадавший моральный и материальный ущерб - всего 552 тысячи рублей.

- На основании исполнительного листа в отделении судебных приставов по Завитинскому району возбудили исполнительное производство. Копию документа должнику вручили лично. Ей подробно разъяснили, в каких случаях применяются принудительные санкции и предупредили о сроках, установленных для добровольного исполнения решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП по Амурской области.

Понимая, что за неисполненное требование придётся заплатить исполнительный сбор, обвинённая амурчанка выплатила компенсацию. Деньги она перевела напрямую пострадавшей, та предоставила расписку, что всё получила.