Юные амурчане могут отправить письмо Деду Морозу через Почту России

Послания Дедушке Морозу - очень трогательные и добрые Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделениях Почты России поставили ящики для писем Деду Морозу. Воспользоваться ими и отправить письмо в Великий Устюг ребята могут до 31 декабря.

Ящики появились в центральных отделениях крупных городов России, и Амурская область не стала исключением. Помимо ящиков, там также установили таблички с адресом зимнего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

При этом в пресс-службе Почты России уточняют:

- Отправить письмо можно не только Деду Морощу, но и его коллегам: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Сотрудники почты готовы помочь ребятам, которые придут отправить письмо самостоятельно - без мамы и папы. Если что, помогут заполнить адрес, наклеить марку.

- Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом, - напоминают специалисты.

Уточняется, что письмо Деду Морозу необязательно помещать именно в специальный почтовый ящик - его можно отправить и привычным образом. Более того: письмо дойдёт до Дедушки, даже если адрес указан неправильно. Главное - правильно написать адресата, Деда Мороза.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. В 2021 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы.