Стали известны промежуточные итоги конкурса «Клиника года» в Благовещенске

Так выглядели награды конкурса в прошлом году. Фото: ГК «Дважды два»

Жители Благовещенска выбирают лучшие медицинские учреждения и лучших врачей города в конкурсе «Клиника года - 2022». Голосование открыто уже месяц - самое время подвести промежуточные итоги.

- «Клиника года - 2022» - социальный проект Группы компаний «Дважды два», призванный отдать должное представителям одной из самых сложных профессий в мире. Речь идёт о врачах - тех, кто поддерживают наше здоровье, а порой и спасают жизни, - говорит менеджер по продвижению ГК «Дважды два» Валерия Донец. - Создавая этот проект, мы хотели сказать врачам наше искреннее «спасибо». Именно поэтому голоса в конкурсе «Клиника года» отдают не эксперты, а сами пациенты.

Голосование ещё идёт, но в некоторых номинациях определились явные фавориты. Например, среди детских поликлиник с заметным отрывом лидирует поликлиника №4.

Также лидер определился в номинации «Лучшая детская клиника» - вперёд вырвалась Амурская областная детская клиническая больница. А на первом месте среди детских стоматологий пока находится Детская стоматологическая клиника.

Посмотреть, кто оказался в лидерах других номинаций, можно на сайте конкурса https://2x2.su/klinikagoda. Но помните: всё ещё может перемениться! Голосование в конкурсе «Клиника года - 2022» продлится до 30 января 2023 года. Отдать свой голос может любой желающий.

Кроме того, ещё открыт приём заявок в категории «Доктор года». Если вы считаете, что вашего врача незаслуженно обделили вниманием, номинируйте его самостоятельно. Это также можно сделать через сайт либо по электронной почте klinikagoda@2x2.su. Заявки принимаются до 15 декабря. Не забудьте указать специальность и место работы доктора!

«Клиника года - 2022»

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