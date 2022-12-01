«Без дома, но с Надеждой»: репортаж из приюта для бездомных в Приамурье

Главное правило приюта: трудятся все Фото: Лилия ФОМИНА

«Их выкидывают, как котят», - запинаясь, со слезами на глазах говорит Сергей, постоялец приюта для бездомных. Мужчина не может сдержать эмоций, когда пытается объяснить, как на улице оказываются такие же, как и он, люди.

За поддержкой - в «Надежду»

В начале этого года «Комсомолка» рассказывала о приюте для бездомных «Благодать». Благовещенский городской суд еще в октябре 2021 года приостановил деятельность этого центра. В здании были выявлены нарушения пожарной безопасности. Все постояльцы приюта вынужденно покинули свое место жительства.

Мы тогда общались с руководителем приюта Виталием Скрылевым, он уверял, что проблема решится, если появятся деньги или помощь от государства.

Корреспондент «Комсомолки» вновь связался с амурчанином. К сожалению, хороших новостей нет.

- У нас закрыли приют. Работа фактически приостановлена, хотя юридически мы существуем. Проблема в том, что у нас нет помещения. Будет помещение - будем работать. Если к нам обращаются за помощью, мы направляем в «Надежду», - с грустью рассказал Виталий Скрылев.

В Амурской области и без того мало учреждений, где бы оказывалась помощь бездомным. Закрытие одного из них - настоящая потеря в этой сфере. И все же пока пристанища для нуждающихся в области имеются. Мы решили посмотреть, как же там все устроено.

«Комсомолка» посмотрела, как устроена жизнь в приюте для бездомных в Белогорске Фото: Лилия ФОМИНА

С верой в сердце

Для этого мы отправились в Белогорск. Именно там расположен самый большой комплекс центра для бездомных людей «Надежда» - в городе четыре земельных участка принадлежат приюту. Почти за 20 лет своей работы он разросся до нескольких филиалов, под его крылом даже образовалось целое фермерское хозяйство.

Экскурсию по владениям учреждения провел лично директор приюта Александр Леонидович Кайзер. Он с улыбкой встретил журналиста и скорее повел его знакомить с постояльцами.

Первой, кого мы встретили, была женщина среднего возраста с немного одутловатым лицом, Мария. Она прибиралась в помещении, подобном актовому залу - с большим количеством сидений и сценой, посреди которой был крест.

Было видно, что амурчанка смущается разговаривать с прессой. Но все же пробормотала, что у нее выходной и она его проводит, принося пользу всем.

- У нас здесь все сделано своими руками, - вмешался в наш неловкий разговор с Марией Александр Леонидович. - Проводим тут собрания, проповедуем. Все постояльцы «Надежды» люди верующие, служение Богу - важная часть жизни в этом центре.

Вскоре к нам присоединилась другая постоялица приюта, пожилая женщина Галина Михайловна. Маленькая, но бойкая - так ее описал Александр Леонидович.

Галина Михайловна в приюте за главную, всем помогает, что может, контролирует. Конечно, возраст дает о себе знать - далеко не все обязанности по той же уборке женщина способна выполнять, но вот с журналистом поговорить, да и просто поговорить ей всегда за радость.

Добродушная старушка показала нам детскую комнату, которая находится рядом с актовым залом. Она заполнена мягкими игрушками, куклами. Так уж вышло, что в приюте для бездомных проживают и дети. Они попадают сюда вместе с родителями.

Но все же большая часть постояльцев - старики, инвалиды, бывшие алкоголики, и даже люди из мест не столь отдаленных. Последние порой приносят неприятности. Это стало понятно, когда на территории приюта мы встретили полицейских.

Большая часть постояльцев - старики, инвалиды, бывшие алкоголики. Фото: Лилия ФОМИНА

Любовь зла

Александр Леонидович как раз хотел показать, где проживают мужчины (мужчины и женщины в приюте живут раздельно. - Прим. ред.). Для этого пришлось перейти на другую улицу. Там нам и повстречались правоохранители. Они искали некого Николая С.

Из разговора стало понятно, что он бывший постоялец. Наркоман. Его прогнали из центра неделю назад - поймали на употреблении.

Вскользь руководитель «Надежды» рассказал, что мужчина попал в приют после тюрьмы. Познакомился здесь с женщиной, она в прошлом отсидела за убийство.

- Ребенка сделали. Мы им выделили комнату, все, как полагается, лишь бы жили. Но он запил, а потом и она. Малыша изъяли. Женщину отвезли в Благовещенск, а мужчина вот… учудил что-то, - рассказал Александр Леонидович.

Директор признался, что люди в приюте разные. Около 70-80% - бывшие уголовники. Поэтому и ситуации случаются порой неприятные…

Однако есть и положительные примеры. За годы существования приюта в нем образовалось около 70 пар. В июле этого года женой стала волонтер Марина. Когда-то она приехала сюда от церкви с развлекательной программой. И волей случая встретила свою любовь - Сергея.

- Я внутри услышала: «Это твой будущий муж». Сначала подумала, что мысли эти лукавые. А потом снова это почувствовала. Сергея тогда отправили в Благовещенск. Он был служителем. Там мы вновь и встретились. Начали переписываться… и вот, в июле поженились, - поделилась женщина.

Таким парам в приюте выдают по «половинке» дома, так у супругов появляются своя кухня и спальня. Апартаменты для супругов Марина показала журналисту с особой гордостью. Восхищает, что в доме чувствуется уют, ну вот никак не подумаешь, что находишься на территории приюта для бездомных!

Упорство и труд

Немного позже мы увидели весьма необычную картину: из дома ковылял мужчина без ног… причём уверенно - для него это обычное дело. Директор центра, видно, приметил взгляд корреспондента, поэтому сразу пояснил: в «Надежде» таких людей очень много.

И, тем не менее, главное правило приюта - надо трудиться. Без ног, без рук - неважно, работают в приюте все без исключения. Поэтому покалеченные мужчины, пилящие деревья во дворе, которых мы также повстречали, это более чем нормально.

Как рассказал Александр Леонидович, в дневное время все, у кого руки и ноги на месте, работают в городе: кто сторожем, кто на стройке. А остальные трудятся в стенах центра.

Например, постоялица «Надежды» Елена для всех приютских работников сама делает варежки. Женщина не ходит.

- Но и на месте не сидит, - улыбаясь отметил Александр Леонидович. - За день она выкраивает по 20 пар варежек. Поднять бы вопрос по ней, врачи ее бросили.

Оказалось, что Елена нуждается в операции. Но подходящих специалистов, по ее словам, в Амурской области нет. Необходимо делать квоту и ехать в Новосибирск.

- Куда только не обращались, всё перекинули на врачей, а они и забыли про меня. Сейчас ни пенсии, ни лечения, - поделилась Елена.

Александр Леонидович рассказал, что они и правда ходили по разным инстанциям, но всё без толку.

Жизнь кипит

Следующим пунктом нашей экскурсии стала столовая - вот уж там работа всегда кипит. На кухне приюта трудятся четыре женщины. Нам удалось застать двоих: одна, хохотушка, смеялась и шутила, а другая, построже, то и дело поглядывала на нее, как бы говоря: «Ну, будь ты посерьезнее!» При этом было заметно, что постоялицы дружат.

- Завтракают у нас около 70 человек. Кто-то берет еду с собой на работу. Еще мы готовим про запас. Бывает, привезут кого-нибудь среди ночи, его первым делом нужно накормить, - рассказала повариха Мария.

Хоть работы на кухне и много, повара не теряют энтузиазма. Фото: Лилия ФОМИНА

В стенах центра, понятное дело, роскоши не увидишь, все скромно, но очень чисто. Видно, как следят за территорией. Внутри домов тепло. В глаза бросается наличие вещей, тряпок - все они лежат на кроватях, в углах. Других мест-то и нет. В обычных комнатах могут проживать до четырех человек.

Как рассказал Александр Леонидович, бывали времена, когда людей селили и между кроватями. Тогда в приюте числилось около 150 человек.

- Мы резиновые, всех примем, - немногословно подметил руководитель учреждения.

Принять всех позволяют три здания, которые власти Белогорска подарили приюту. В одном из них сейчас активно идет ремонт: всюду запах краски, строительные материалы, мужчины в рабочей форме. Трудятся каждый день. В будущем в эти здания планируют перевезти инвалидов и стариков, чтобы они жили не в деревяшках, а в комфортных, отремонтированных комнатах.

Как брошеные котята

Один из рабочих, занимающихся ремонтом, - Сергей, муж упомянутой санитарки Марины.

- Выпускник! – посмеялся Александр Леонидович.

Выпускниками называют тех, кто прошел путь от потерянного человека, попавшего в приют, до человека, который его покинул и обустроился в жизни или который продолжает жить в приюте, но излечился от старых травм.

Сергей, и правда, уже давно в «Надежде». Несколько лет он жил и помогал в филиале, который находится в Благовещенске. Там сложно. Много пожилых и больных людей, которым нужна постоянная помощь.

- Их выкидывают…как котят, - запинаясь, со слезами на глазах рассказал Сергей. - Могут из больницы выкинуть, из дома. А они… беспомощные, ничего не могут.

Мужчина не смог сдержать эмоций, заплакал. Очевидно, что ему обидно и больно за таких, как он: за одиноких и никому не нужных.

Люди без определённого места жительства, одинокие, зачастую брошенные и несчастные Фото: Лилия ФОМИНА

О бездомных людях существует множество стереотипов. Их сторонятся, побаиваются и зачастую обвиняют в своей участи. А ведь пример «Надежды» во многом является показательным. Здесь бездомные не просто коротают дни в тепле. Они работают, занимаются фермерством и даже создают семьи. Человек проходит путь от заблудшего к готовому жить в обществе, приносить ему пользу.

Может, если протянуть человеку руку помощи, он сможет измениться?

КОНКРЕТНО

Как помочь?

Советы волонтеров-поисковиков отряда «Гром» для тех, кто хочет оказать помощь бездомному человеку:

1. При разговоре с посторонним человеком наденьте средства защиты на руки и лицо.

2. Можно сфотографировать бездомного, чтобы направить его фото в дежурную часть своего города: 112, 102. Обратиться можно и к волонтерам отряда «Гром»: 8-914-046-35-44 (есть шанс, что близкие разыскивают человека).

3. Если человеку требуется помощь, вызовите медиков по номерам 112 или 103. Обратите внимание на состояние бездомного. Помните, что нечеткая дикция и странные движения - не только признаки опьянения, это может быть и инсульт.

Если скорая помощь отказывает в госпитализации бездомного, можно позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения. Обязательно укажите номер машины и фамилию врача. Оказать скорую помощь обязаны в любом случае (даже если у человека нет документов).

4. Поищите через поисковик в интернете информацию о приютах в нашем городе. Можно связаться с контактными лицами из этих учреждений и рассказать о бездомном.

5. Не давайте незнакомцу денег, но можете его накормить. Передайте бомжу консервы, сладости, булочки, воду и пр. Можно поделиться и чистой, целой одеждой, обувью.