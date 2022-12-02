Премьеры и гастроли: жителей Благовещенска ждут новые необычные спектакли

В амурской столице спектаклями порадуют и малышей, и взрослых. Фото: Амурский областной театр кукол

Начало декабря станет настоящим раем для амурских театралов.

В Благовещенске покажут новые спектакли. Амурский театр драмы, например, зовет погрузиться в атмосферу праздничной Грузии. Удивлять жителей и гостей города будут не только местные артисты, но и столичные - с гастролями приедет московский театр марионеток. Подробности узнала «Комсомольская правда».

Жениться не надумали?

Кто такая сваха, знают все. А спектакли про нее вы когда-нибудь смотрели? Пора восполнить это чудовищное упущение! Амурский областной театр драмы приглашает посмотреть музыкальную комедию «Ханума» (12+). В плохом настроении из зала театра вас точно не выпустят!

«Ханума» - классическая комедия-водевиль в армянском антураже. Спектакль наполнен национальной музыкой, легендами, тостами и своеобразным юмором.

Подготовку к премьере артисты театра начали еще летом. Основательно подошли к каждой мелочи: для костюмов разрабатывали настоящие технические советы. На одном из персонажей спектакля будет традиционный грузинский кафтан. Каждый, кто хотя бы раз видел такое одеяние, никогда не забудет, как красиво и величественно он выглядит.

Но самое любопытное в «Хануме» - сюжет.

События происходят в Авлабаре, который называют маленькой тбилисской Арменией внутри Грузии. В истории есть князь Пантиашвили, когда-то богатый, теперь - разорившийся. И хочет он найти себе невесту. Но история не совсем об этом. Главные герои - две свахи: Кабато и Ханума. Каждая из них хочет найти князю достойную партию, но еще больше - доказать, что именно она самая лучшая сваха в мире. Кто справится лучше? Приходите на спектакль и смотрите сами.

Зрителей ждут в Амурском театре драмы 2 декабря в 18:30, а также 3, 4 и 6 декабря в 18:00.

Подружиться с волком

Амурский областной театр кукол отправляется в Москву, где представит столичным зрителям два спектакля. Тем временем в Благовещенск приедет Московский детский театр марионеток. Для города и местных любителей театра это уникальное событие, ведь марионетки считаются одними из самых сложных кукол, а постановки с ними - всегда невероятное зрелище.

Гастроли продлятся всего два дня. С собой артисты привезли два спектакля.

Первой покажут пьесу «Стойкий оловянный солдатик» (6+), известную многим по сказке Андерсена.

История будто написана специально для кукол. В постановке сочетают самых разных «актеров»: от перчаточных, до верховых кукол на тростях, которые используют в уличных театрах, но главными среди них остаются марионетки.

На сцене развернется настоящая борьба героев с могущественным троллем. Зрители увидят, как в, казалось бы, идеальном мире находится место для добра и зла, подлости и чести. Вместе со стойким оловянным солдатиком гости театра пройдут тяжелый путь к мечте.

Посмотреть спектакль можно будет 3 декабря в 11:00 и в 13:00.

Вторая сказка - «Три веселых поросенка, или Как подружиться с волком» (0+) подойдет для самых маленьких.

История рассказывает о трех веселых и находчивых поросятах. В основе спектакля - старая английская сказка. Но постановка удивит зрителей музыкальностью и неожиданным дружелюбием.

Узнать, а можно ли подружиться со страшным серым волком, можно 4 декабря в 11:00 и в 13:00.