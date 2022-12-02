Благовещенцев приглашают на мастер-классы и фестиваль

Пора разбудить в себе художника! Фото: выставочный зал Благовещенска

Нет ничего лучше, чем подарок, сделанный своими руками. Даже если это презент самому себе. В преддверии зимних праздников жителей Благовещенска зовут на мастер-классы, где можно создать оригинальное, красивое изделие, которое и другу вручить не стыдно.

Так, 4 декабря в 13:00 пройдет мастер-класс по рисованию иллюстрации к календарю на 2023 год «Кот в шарфе» (6+). Организует занятие Амурская областная детская библиотека.

Вы получите не только позитивные эмоции, но и оригинальный календарь, карманный или настенный, творчески выполненный.

Продолжительность занятия - 1 час. Стоимость - 500 рублей, в нее входят все необходимые материалы. Распечатка настенного календаря 30х42 - 100 рублей, карманного в количестве восьми штук - 90 рублей.

Обязательна предварительная запись!

Дизайнерская игрушка

Если календарь у вас уже есть, торопитесь на мастер-класс по созданию елочных игрушек (6+). Амурская областная детская библиотека приглашает мальчишек, девчонок и их родителей 3 декабря в 12:00 попробовать себя в качестве дизайнера новогодних украшений.

За час ребята создадут три елочных игрушки, распишут их по своему желанию, украсят блестками и пайетками а потом - красиво упакуют. Сразу после мастер-класса можно вручить подарок любимой бабушке.

Стоимость - 500 рублей.

Увлекательная наука

Не только творчество, но и наука ждет благовещенцев в ближайшие выходные. 4 декабря в 10:30 студия «Чудеса химии» приглашает детей от 6 до 13 лет в Амурскую областную детскую библиотеку на тематическое занятие «Люминофоры» (6+).

Юные исследователи познакомятся с люминофорами и фотолюминофорами, заставят их светиться и научатся делать метки на купюрах, как настоящие полицейские. Детей ждет даже световое представление, которое они устроят сами.

Каждому ребенку предоставляется индивидуальный набор оборудования и реактивов.

Продолжительность занятия - 1 час 30 минут. Стоимость - 550 рублей.

Узнать подробности и записаться на любой из перечисленных мастер-классов можно, позвонив по номеру 8-914-582-42-87.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фестивальное настроение

Немногие знают, но 3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. В честь праздника на сцене Амурского Дома народного творчества выступят участники областного интегрированного фестиваля детей и молодежи (6+).

Участники фестиваля, которые выйдут на сцену, своими номерами покажут любовь к Родине и отразят культурное богатство страны.

На гала-концерт приглашают всех желающих разделить фестивальное настроение. Начало - в 14:00. Важно помнить, что вход только по пригласительным билетам. По всем вопросам можно обратиться по телефону 777-821.