Житель Шимановска украсил улицы города фигурами животных

Фото: мэр Шимановска Дмитрий Лебедев.

В Приамурье полным ходом украшают города и села к Новому году. Где-то этим занимаются администрации, где-то праздник дарят сами амурчане. Так, в Шимановске местный житель вылепил снежные фигуры разных животных и украсил ими город. В преддверии Нового года на улице появились осьминог, моржи и бегемот.

О творчестве земляка рассказал мэр Шимановска Дмитрий Лебедев. Глава города поделился фотографиями фигур и поблагодарил мужчину.

Оказалось, горожанин создает такие снежные фигуры в своем дворе каждый год. А в этот раз решил выйти на более масштабную территорию и подарить праздник не только своей семье.

- Не перестают удивлять шимановские творцы. Вот, к примеру, наш земляк каждый год создет снежные формы около своего дома, но в этом году он вышел за пределы двора, и теперь вдоль дороги красуются различные фигуры. Вы только взгляните, какая фантазия! Благодаря таким креативным идеям появляется ощущение близости предстоящих новогодних праздников. Рад, что в нашем городе есть такие творческие люди! - написал мэр Шимановска.