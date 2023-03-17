В Амурской области на видео попали мучения медведя с бессонницей

У медведя так и не получилось уснуть в укромном местечке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области специалисты Хинганского заповедника поделились забавными кадрами с бурым медведем. Пока за окном сугробы, летнее видео с засыпающим косолапым, который забавно ворочается и подбирает удобную позу для сна, отлично поднимет настроение.

Хищник нашел укромное место рядом с упавшим деревом. Казалось бы, кругом листва, мягкая почва, никто не сможет нарушить покой дикого зверя. Медведь выкопал небольшую яму и улегся в прохладную влажную почву, которая буквально принимает форму тела. Но что-то пошло не так.

Косолапый начал ворочаться, царапать древесину. Он сменил около девяти поз, но так и не смог найти ту, в которой у него бы получилось погрузиться в глубокий спокойный сон. Спустя 2 часа мучений он встал и отправился дальше в лес. Скорее всего, искать новое местечко для ночлега.

Напомним, «Комсомолка» не раз писала о том, как в фотоловушки попадают забавные и интересные кадры из мира животных. Например, так в Приморье на камеру попал косолапый из национального парка «Земля леопарда». Животное попыталось снять непонятный предмет с дерева, но, оставив тщетные попытки отправилось дальше чесать спину о деревья.

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