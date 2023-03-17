В Амурской области матери погибшего солдата вручили орден Мужества

Фото: администрация Райчихинска

Житель Райчихинска Степан Ефремов погиб, выполняя воинский долг перед Родиной. За отвагу и самоотверженность амурчанин посмертно награжден орденом Мужества, сообщает администрация города. Награду вручили матери героя, Ольге Валерьевне.

Мэр Райчихинска Юрий Ковалев поблагодарил женщину за то, что она нашла в себе силы прийти, и искренне посочувствовал ее потере:

— Хочу выразить глубокие соболезнования и сказать большое спасибо матери героя, которого она воспитала мужественным и храбрым человеком. Он отдал жизнь, защищая интересы своей страны. Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой Отечественной войны добавятся имена молодых ребят, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими националистами, — сказал глава города в своей речи.

Держать в руках орден и понимать, что в этой награде – стремления твоего сына, его мечты… его жертва. Страшно осознавать, что чувствовала мать в тот момент.

Степан родился в 2003 году. На путь защитника Отечества он ступил в прошлом году – в сентябре 2022 года ушел служить по контракту.

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