Остались лишь обугленные стены: из-за пожара мама с сыном остались без крыши над головой

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

16 марта пожар дотла уничтожил дом в Зее, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Без крова осталась многодетная семья с несовершеннолетними сыновьями: трех, восьми и тринадцати лет.

В роковой час дома на Круговой, 34, была мама Вера Сергеевна. Младший сын остался в садике, ребята постарше – в школе. Отец трудился на вахте, а старшая дочь – в Новосибирске из-за учебы.

Пламя было столь сильным, что перекинулось на гараж и дом на другом участке. Огонь тушили аж четыре машины и 12 пожарных. За шесть минут огнеборцы локализовали пожар, еще через семь – ликвидировали открытое горение. Жилье соседей спасти удалось, а многодетной семьи – нет. Уничтожены кровля, обшивка, одежда, техника, мебель… у пострадавших осталось лишь то, что что они были одеты, и что второпях смогли унести с собой.

В начале этого года несколько пожаров в Амурской области унесли жизни людей. После этого заговорили о бесплатной установке пожарных извещателей для некоторых категорий жителей. К 27 февраля администрация выдала 75 извещателей для 20 многодетных семей, живущих в домах с печным отоплением. Дальше устройства планировали раздать семьям в социально опасной ситуации, семьям участников СВО и одиноким пожилым людям старше 70 лет. Был ли извещатель в доме Веры Сергеевны? Вопрос остается без ответа.

Сейчас погорельцы временно живут у родителей Веры Сергеевны. Это непросто, но они справляются. Во многом – благодаря поддержке соседей и местных жителей. Неравнодушные люди тут же бросились помогать: отдавали школьные принадлежности, вещи первой необходимости.

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