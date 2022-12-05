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Общество5 декабря 2022 5:24

Продажа льготных билетов на 2023 год стартовала в Благовещенске

Субсидированные билеты в Москву, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург на 2023 год начали продавать в Благовещенске
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Право на льготу имеют многодетные семьи, лица до 23 лет, пенсионеры и не только

Право на льготу имеют многодетные семьи, лица до 23 лет, пенсионеры и не только

Фото: "КП" Архив

Авиакомпания S7 объявила старт продаж льготных билетов на 2023 год для жителей Амурской области. Подробности рассказали в минтрансе региона.

В ведомстве напомнили, кто имеет право на субсидию:

Купить субсидированные билеты можно по направлениям Благовещенск - Москва, Благовещенск - Новосибирск, Благовещенск - Сочи и Благовещенск - Санкт-Петербург.

Стоимость билетов уточняйте на сайте авиакомпании и в авиакассах.

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