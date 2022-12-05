Продажа льготных билетов на 2023 год стартовала в Благовещенске

Право на льготу имеют многодетные семьи, лица до 23 лет, пенсионеры и не только Фото: "КП" Архив

Авиакомпания S7 объявила старт продаж льготных билетов на 2023 год для жителей Амурской области. Подробности рассказали в минтрансе региона.

В ведомстве напомнили, кто имеет право на субсидию:

Купить субсидированные билеты можно по направлениям Благовещенск - Москва, Благовещенск - Новосибирск, Благовещенск - Сочи и Благовещенск - Санкт-Петербург.

Стоимость билетов уточняйте на сайте авиакомпании и в авиакассах.