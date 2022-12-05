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Происшествия5 декабря 2022 5:52

11 детей эвакуировали из амурской больницы в связи с возгоранием

Прокуратура контролирует расследование возгорания в больнице Свободного, откуда эвакуировали 11 детей
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Причины возгорания сейчас выясняют. Фото: Свободненская городская прокуратура

Причины возгорания сейчас выясняют. Фото: Свободненская городская прокуратура

Утром 5 декабря в Свободненской городской больнице произошло возгорание. Задымлено оказалось детское отделение, его пациентов эвакуировали. Подробности рассказали в прокуратуре Амурской области.

- В одном из бытовых помещений здания Свободненской городской больницы произошло возгорание. Детское отделение больницы оказалось задымлено, из него эвакуировано 11 детей и трое взрослых, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что никто не пострадал, горение ликвидировало.

Однако остаётся неясным, из-за чего произошло возгорание. Это сейчас выясняют специалисты отделения надзорной деятельности , идёт проверка. Её результаты контролирует прокуратура.

На место также выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова.

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