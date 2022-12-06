29 молодых семей из Приамурья улучшили жилищные условия при поддержке государства

На соцвыплату могут рассчитывать семьи как с детьми, так и без них Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году 29 амурских молодых семей улучшили жилищные условия при поддержке государства, сообщили в правительстве Амурской области.

Социальные выплаты получают участники мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». Деньги можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение долга по ипотечному кредиту, покупку квартиры, а также на строительство жилья.

Для участия в программе семья должна соответствовать следующим требованиям: нуждаться в улучшении жилищных условий; иметь доходы (сбережения), позволяющие оплатить часть стоимости жилья; зарегистрированный брак или неполная семья; возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

Размер выплаты на улучшение жилищных условий составляет 35% от общей стоимости жилья для семей, имеющих одного и более детей, 30% — для участников программы без детей.

В 2022 году на выплаты молодым семьям направили 38 миллионов рублей, что позволило помочь 31 семье. 29 из них уже воспользовались полученными выплатами. Это семьи из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Райчихинска, Шимановска, Зеи, Тынды, Прогресса, Архаринского, Благовещенского, Зейского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Селемджинского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского районов, а также Ивановского, Бурейского, Завитинского и Тындинского муниципальных округов.

Напомним, в прошлом году такую меру поддержки получили 36 молодых семей Приамурья, в том числе 15 многодетных. На это было выделено 36 миллионов рублей. Годом ранее жилищные условия улучшили благодаря господдержке 99 участников программы «Молодая семья», 30 из них – многодетные. На эти цели потратили 94 миллиона рублей.