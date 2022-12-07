Аграриям Приамурья возместили затраты на оплату труда студентов на сумму свыше 4 млн рублей

В Минсельхоз России уже направлены заявки на 2023 год Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сельхозпредприятиям Приамурья возместили затраты на оплату труда и проживание студентов, проходящих практику, а также затраты по ученическим договорам на общую сумму более 4 миллионов рублей. О мерах поддержки рассказали в правительстве региона.

Мера поддержки осуществляется в рамках развития кадрового потенциала на сельских территориях.

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов на практике, осуществлено на 86 студентов, прошедших практику. Целевой показатель – 109 студентов. Он будет выполнен до конца года.

Другое направление - возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, затрат по ученическим договорам. На сегодняшний день по двум договорам возмещены затраты. Один договор будет возмещен в декабре 2022 года. Общий объем финансирования этих направлений из федерального бюджета составил 4,1 миллиона рублей.

На 2023 год в Минсельхоз России направлены следующие заявки по: возмещению затрат по ученическим договорам – четыре договора; возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов на практике, – 124 студента.

Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета по двум мероприятиям составлял 6,7 миллиона рублей, выделено 5,6 миллиона рублей, что позволит в 2023 году возместить затраты по трём ученическим договорам и по 57 студентам.