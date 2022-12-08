В Благовещенске появится умная спортивная площадка

Площадку установят с наступлением тепла Фото: Андрей АБРАМОВ

В Моховой Пади оборудуют умную спортивную площадку. Она появится на территории школы №23. Подробности рассказали в правительстве Амурской области.

По информации правительства, на сегодня в Маховой Пади нет общедоступных спортивных объектов. Но скоро это исправят: умную площадку приобрели в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Установку начнут с наступлением тепла в 2023 году.

Основным отличием новой площадки, от тех, что уже есть в регионе, станет доступ к Wi-Fi. В первую очередь, он призван сделать эффективнее процесс тренировок: с помощью специального QR-кода пользователи смогут ознакомиться с техникой выполнения упражнений на данном тренажере и получить полезные советы о программе тренировок.

Также, благодаря доступу к Интернету, получится отследить загруженность площадки в режиме реального времени, а также зафиксировать, сколько человек на ней занималось и какой из тренажеров пользовался большей популярностью.

- В плане на будущий год у нас установка двух таких площадок – в Благовещенске и Шимановске. На это из федерального бюджета выделено 52 миллиона рублей. В 2024 году в регионе должны появиться еще две такие площадки – в Свободном и Тынде. Также по проекту «Бизнес-спринт» запланировано возведение модульного спортивного зала в Завитинске, - прокомментировал исполняющий обязанности министра спорта области Андрей Кондратьев.

Умная площадка в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» появится не только в Благовещенске. В Шимановске также уже начали получать оборудование для площадки. Весь комплект город должен получить ко второй половине декабря. Место под его установку также определили – это территория школы №4.