15,5 млн рублей направили из областного бюджета молодым семьям, купившим жилье в селах по ДВ-ипотеке

34 семьи уже получили выплату, еще 16 - воспользуются этой поддержкой до конца декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предоставление единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании инициировал губернатор Амурской области Василий Орлов в 2020 году. Мера поддержки реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области».

- В этом году 15,5 миллиона рублей из областного бюджета мы направили молодым семьям, купившим жилье в сельской местности по «Дальневосточной ипотеке». 34 семьи уже получили выплату, еще 16 - воспользуются этой поддержкой до конца декабря, - отметил Василий Орлов. – За два предыдущих года 142 молодые семьи получили более 32 миллионов рублей по этой программе.

Право на выплату имеют молодые семьи – участники программы «Дальневосточная ипотека». Выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании предоставляется однократно. Она составляет 10 % от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства направляются на погашение ссудной задолженности по кредитному договору.

Для получения выплаты заемщик должен предоставить в региональное министерство сельского хозяйства следующие документы: заявление на предоставление выплаты; копии документов, удостоверяющих личность заемщика и членов его семьи, с отметкой о регистрации по месту жительства; копии документов, подтверждающих факт проживания заемщика и членов его семьи на территории Амурской области (решение суда об установлении факта проживания, свидетельство о регистрации по месту пребывания, договор найма и другие документы представляются в случае, если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует отметка о регистрации по месту жительства); документы, подтверждающие родство членов семьи заемщика (свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о заключении (расторжении) брака; копия кредитного договора; выписка по ссудному счету заемщика или иные документы с указанием ссудного счета заемщика, заверенные банком).

Документы принимают в министерстве сельского хозяйства области по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24,кабинет 515; по предварительной записи по номеру телефона: 77-27-35. График приема документов: вторник - с 9.00 до 12.30, четверг - с 14.00 до 17.30.