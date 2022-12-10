1,3 млрд рублей получит Амурская область на модернизацию социальных объектов

Фото: правительство Амурской области

Вопросы модернизации и строительства социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством заместителя зредседателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участие в заседании принял Василий Орлов.

Рассматривались изменения в планы развития центров экономического роста на 2023 год. Средства на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры предоставляются из федерального бюджета через дальневосточную «Единую субсидию» по линии Минвостокразвития России. - Приближается завершение года, поэтому мы можем коротко подвести итоги того, что мы в рамках комиссии за этот год успели сделать. В 2018-2023 годах на реализацию планов 11 субъектов Дальнего Востока из федерального бюджета выделено 122,8 млрд. рублей. Дальневосточными регионами введено в эксплуатацию 577 социально значимых объектов. Это школы, детские сады, больницы, ФАПы, учреждения культуры и спорта, дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Отремонтирован 951 объект, благоустроено 876 общественных территорий. Расселено 154 тыс. кв. м. аварийного жилья. В рамках проекта «1000 дворов» завершены работы по реконструкции 1195 дворовых территорий. В 2023 году планируется благоустроить ещё 519 дворов, – отметил Юрий Трутнев. Вице-премьер обратил внимание глав регионов на необходимость завершить строительство и реконструкцию социальных объектов в запланированные сроки. - В 2022 году по «Единой субсидии» Амурская область получила 960 миллионов рублей на реализацию 12 мероприятий. Например, благодаря поддержке Минвостокразвития мы отремонтировали два пришкольных стадиона, благоустроили дворы в рамках проекта «1000 дворов, возместили затраты на ремонт двух отделений областной клинической больницы, в Свободном приобрели жильё для силовиков и начали строительство ЗАГСа. Сейчас приобретаем 11 автобусов для Благовещенска, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - 1,3 миллиарда рублей, которые будут выделены Амурской области в 2023 году, направим на благоустройство 48 дворов по программе «1000 дворов», строительство спортзалов в Белогорске и Свободном, центра «Трибуна Холл» в Благовещенске. Всего в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено на «Единую субсидию» 27,7 млрд. рублей. По 12,8 млрд. рублей решение было принято президиумом Правительственной комиссии ранее, когда было одобрено выделение 9,9 млрд. рублей на создание инфраструктуры ТОР; 1,1 млрд. рублей на проекты по «Дальневосточной концессии»; 1,8 млрд. рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов. На президиуме было рассмотрено распределение ещё 14,9 млрд. рублей: 1 млрд. рублей на новые проекты по «Дальневосточной концессии»; 3,5 млрд. рублей для продолжения проекта «1000 дворов»; 1 млрд. рублей для строительства 25 модульных спортивных залов для школ в рамках проекта «Куокусинкай в школу» и 9,4 млрд. для строительства новых социальных объектов. Средства на 2023 год были распределены по всем одиннадцати регионам Дальнего Востока.